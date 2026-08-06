Tárcsakefe, fekete, kemény, fekete, 406 mm
Tárcsakefe, kemény, fekete 406 mm átmérővel. Makacs szennyeződésekhez és alapvető takarításhoz. Csak strapabíró felületekhez. Sörték: Tynex, 180-as keménységű, 1 mm vastag, 41 mm hosszú.
Tárcsakefe (kemény, fekete) 406 mm átmérővel. Megfelelő makacs szennyeződésekhez és alapvető takarításhoz. Csak strapabíró felületekhez megfelelő. Sörték: Tynex, 180-as keménységű, 1 mm vastag, 41 mm hosszú.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Keménységi fokozat
|kemény
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Csomagolási súly (kg)
|3