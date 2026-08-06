Tárcsakefe, közepes, piros, 510 mm

Közepesen kemény tárcsakefe (510 mm) piros kivitelben minden általános tisztítási feladatra. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú polipropilén sörtékkel.

A közepesen kemény tárcsakefe piros kivitelben 510 mm átmérőjű. A polipropilén sörték 0,6 mm vastagok és 41 mm hosszúak. A kefe minden általános tisztítási feladatra alkalmas és érzékeny padlókon is használható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Szín piros
Keménységi fokozat közepes
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Súly (kg) 2,8
Csomagolási súly (kg) 4,5
Méretek (H × Sz × M) (mm) 510 x 510 x 510