A robusztus, strapabíró nikkel bevonattal ellátott testtel az innovatív DUO Advanced 1 tartályos habosító szórószár az agresszív tisztítószerekkel történő magasnyomású tisztításra is alkalmas. A 400-600 l/h vízszállítású Kärcher magasnyomású mosókhoz alkalmas habosító szórószár lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy közvetlenül a magasnyomású sugárra váltson. Sőt, a habosító szórószár kétliteres, ergonomikus és robusztus tisztítószer-tartállyal rendelkezik, a nyakon további fogantyúval és egy nagy méretű töltőnyílással. Ezenkívül a DUO Advanced 1 tartályos habosító szórószár permetezési szöge rugalmasan állítható, és a tisztítószer precíz adagolása három fokozatban állítható, pontosan az igényeknek megfelelően. A beépített retesz hatékonyan megakadályozza a tisztítószer-adagolás akaratlan módosítását.