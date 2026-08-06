Tartályos habosító szórószár DUO Advanced 1, 400 l / h - 600 l / h

DUO Advanced 1 Tartályos habosító szórószár kétliteres tisztítószertartállyal és közvetlen átkapcsolással a magasnyomású tisztításra. Alkalmas 400-600 l/h vízszállítású Kärcher magasnyomású mosókhoz.

A robusztus, strapabíró nikkel bevonattal ellátott testtel az innovatív DUO Advanced 1 tartályos habosító szórószár az agresszív tisztítószerekkel történő magasnyomású tisztításra is alkalmas. A 400-600 l/h vízszállítású Kärcher magasnyomású mosókhoz alkalmas habosító szórószár lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy közvetlenül a magasnyomású sugárra váltson. Sőt, a habosító szórószár kétliteres, ergonomikus és robusztus tisztítószer-tartállyal rendelkezik, a nyakon további fogantyúval és egy nagy méretű töltőnyílással. Ezenkívül a DUO Advanced 1 tartályos habosító szórószár permetezési szöge rugalmasan állítható, és a tisztítószer precíz adagolása három fokozatban állítható, pontosan az igényeknek megfelelően. A beépített retesz hatékonyan megakadályozza a tisztítószer-adagolás akaratlan módosítását.

Jellemzők és előnyök
Tartályos habosító szórószár DUO Advanced 1, 400 l / h - 600 l / h: Közvetlen váltás lehetősége a tisztítószerek és a nagynyomású tisztítás között.
Közvetlen váltás lehetősége a tisztítószerek és a nagynyomású tisztítás között.
Időmegtakarítás, mivel nem szükséges a szórólándzsát vagy a tartozékot cserélni.
Tartályos habosító szórószár DUO Advanced 1, 400 l / h - 600 l / h: Ergonomikus, kétliteres tartály a tisztítószerhez
Ergonomikus, kétliteres tartály a tisztítószerhez
Lehetővé teszi a hosszú tisztítási feladatok könnyed elvégzését.
Tartályos habosító szórószár DUO Advanced 1, 400 l / h - 600 l / h: Mosószeradagolás beépített zárószerkezettel
Mosószeradagolás beépített zárószerkezettel
Lehetővé teszi a tisztítószer pontos, háromlépcsős adagolását. Az optimális habminőségért. Megakadályozza a mosószer esetleges túladagolását.
Tartós nikkelbevonattal ellátott alaptest
  • Robusztus méret, hosszú élettartam
  • Megkönnyíti az agresszív tisztítószerek használatát, ahol szükséges.
Rugalmas beállítás a permetezési szöghöz
  • Nagyon pontos habsugár.
  • Lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést nagyobb távolságokon keresztül.
Specifikációk

Műszaki adatok

Átfolyási sebesség (l / h) 400 - 600
Fúvókaméret (mm) 38
Max. nyomás (bar) 300
Adagolás (%) 1 - 2 - 4
Tartálytérfogat (l) 2
Hőmérséklet (°C) max. 60
Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 1,5

Videók

Alkalmazási területek
  • Jármű- és géptisztítás az autóiparban, ipari és mezőgazdasági területen
  • Építőipar (építési munkagépek, állványzatok, burkolatok, felszerelések tisztítása)
Tartozékok
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