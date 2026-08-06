Tartályos habosító szórószár DUO Advanced 1, 400 l / h - 600 l / h
DUO Advanced 1 Tartályos habosító szórószár kétliteres tisztítószertartállyal és közvetlen átkapcsolással a magasnyomású tisztításra. Alkalmas 400-600 l/h vízszállítású Kärcher magasnyomású mosókhoz.
A robusztus, strapabíró nikkel bevonattal ellátott testtel az innovatív DUO Advanced 1 tartályos habosító szórószár az agresszív tisztítószerekkel történő magasnyomású tisztításra is alkalmas. A 400-600 l/h vízszállítású Kärcher magasnyomású mosókhoz alkalmas habosító szórószár lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy közvetlenül a magasnyomású sugárra váltson. Sőt, a habosító szórószár kétliteres, ergonomikus és robusztus tisztítószer-tartállyal rendelkezik, a nyakon további fogantyúval és egy nagy méretű töltőnyílással. Ezenkívül a DUO Advanced 1 tartályos habosító szórószár permetezési szöge rugalmasan állítható, és a tisztítószer precíz adagolása három fokozatban állítható, pontosan az igényeknek megfelelően. A beépített retesz hatékonyan megakadályozza a tisztítószer-adagolás akaratlan módosítását.
Jellemzők és előnyök
Közvetlen váltás lehetősége a tisztítószerek és a nagynyomású tisztítás között.Időmegtakarítás, mivel nem szükséges a szórólándzsát vagy a tartozékot cserélni.
Ergonomikus, kétliteres tartály a tisztítószerhezLehetővé teszi a hosszú tisztítási feladatok könnyed elvégzését.
Mosószeradagolás beépített zárószerkezettelLehetővé teszi a tisztítószer pontos, háromlépcsős adagolását. Az optimális habminőségért. Megakadályozza a mosószer esetleges túladagolását.
Tartós nikkelbevonattal ellátott alaptest
- Robusztus méret, hosszú élettartam
- Megkönnyíti az agresszív tisztítószerek használatát, ahol szükséges.
Rugalmas beállítás a permetezési szöghöz
- Nagyon pontos habsugár.
- Lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést nagyobb távolságokon keresztül.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átfolyási sebesség (l / h)
|400 - 600
|Fúvókaméret (mm)
|38
|Max. nyomás (bar)
|300
|Adagolás (%)
|1 - 2 - 4
|Tartálytérfogat (l)
|2
|Hőmérséklet (°C)
|max. 60
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Csomagolási súly (kg)
|1,5
Videók
Kompatibilis készülékek
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/13 P Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage-Mobil
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M ST
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
Alkalmazási területek
- Jármű- és géptisztítás az autóiparban, ipari és mezőgazdasági területen
- Építőipar (építési munkagépek, állványzatok, burkolatok, felszerelések tisztítása)
Tartozékok
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