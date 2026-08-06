A DUO Advanced 2 tartályos habosító szórószárral a Kärcher tökéletes habosító megoldást kínál a 700-800 l/h vízszállítású, de Servo Controllal nem rendelkező magasnyomású mosókkal végzett tisztítási feladatokhoz. A habosító szórószár lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy azonnal magasnyomású üzemmódra váltson. Robusztus, strapabíró nikkelbevonatú testének és masszív, kétliteres, nagy töltőnyílással és a nyakon kialakított kiegészítő markolattal rendelkező tartálynak köszönhetően ideális agresszív tisztítószerekkel való használatra is. A DUO Advanced 2 tartályos habosító szórószár permetezési szöge igény szerint rugalmasan állítható, a beépített retesz pedig hatékonyan akadályozza meg a precíz, háromfokozatú tisztítószer-adagolás véletlen módosítását.