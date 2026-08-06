Tartályos habosító szórószár DUO Advanced 2, 700 l / h - 800 l / h
Servo Control nélküli magasnyomású mosókhoz: A DUO Advanced 2 tartályos habosító szórószár lenyűgöző tartozék a magasnyomású tisztításra való közvetlen átkapcsolás lehetőségével és a kétliteres tisztítószertartállyal.
A DUO Advanced 2 tartályos habosító szórószárral a Kärcher tökéletes habosító megoldást kínál a 700-800 l/h vízszállítású, de Servo Controllal nem rendelkező magasnyomású mosókkal végzett tisztítási feladatokhoz. A habosító szórószár lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy azonnal magasnyomású üzemmódra váltson. Robusztus, strapabíró nikkelbevonatú testének és masszív, kétliteres, nagy töltőnyílással és a nyakon kialakított kiegészítő markolattal rendelkező tartálynak köszönhetően ideális agresszív tisztítószerekkel való használatra is. A DUO Advanced 2 tartályos habosító szórószár permetezési szöge igény szerint rugalmasan állítható, a beépített retesz pedig hatékonyan akadályozza meg a precíz, háromfokozatú tisztítószer-adagolás véletlen módosítását.
Jellemzők és előnyök
Közvetlen váltás lehetősége a tisztítószerek és a nagynyomású tisztítás között.Időmegtakarítás, mivel nem szükséges a szórólándzsát vagy a tartozékot cserélni.
Ergonomikus, kétliteres tartály a tisztítószerhezLehetővé teszi a hosszú tisztítási feladatok könnyed elvégzését.
Mosószeradagolás beépített zárószerkezettelLehetővé teszi a tisztítószer pontos, háromlépcsős adagolását. Az optimális habminőségért. Megakadályozza a mosószer esetleges túladagolását.
Tartós nikkelbevonattal ellátott alaptest
- Robusztus méret, hosszú élettartam
- Megkönnyíti az agresszív tisztítószerek használatát, ahol szükséges.
Rugalmas beállítás a permetezési szöghöz
- Nagyon pontos habsugár.
- Lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést nagyobb távolságokon keresztül.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átfolyási sebesség (l / h)
|700 - 800
|Fúvókaméret (mm)
|45
|Max. nyomás (bar)
|300
|Adagolás (%)
|1 - 2 - 4
|Tartálytérfogat (l)
|2
|Hőmérséklet (°C)
|max. 60
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Csomagolási súly (kg)
|1,5
Videók
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Jármű- és géptisztítás az autóiparban, ipari és mezőgazdasági területen
- Építőipar (építési munkagépek, állványzatok, burkolatok, felszerelések tisztítása)
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.