Tartályos habosító szórószár DUO Advanced 2, 700 l / h - 800 l / h

Servo Control nélküli magasnyomású mosókhoz: A DUO Advanced 2 tartályos habosító szórószár lenyűgöző tartozék a magasnyomású tisztításra való közvetlen átkapcsolás lehetőségével és a kétliteres tisztítószertartállyal.

A DUO Advanced 2 tartályos habosító szórószárral a Kärcher tökéletes habosító megoldást kínál a 700-800 l/h vízszállítású, de Servo Controllal nem rendelkező magasnyomású mosókkal végzett tisztítási feladatokhoz. A habosító szórószár lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy azonnal magasnyomású üzemmódra váltson. Robusztus, strapabíró nikkelbevonatú testének és masszív, kétliteres, nagy töltőnyílással és a nyakon kialakított kiegészítő markolattal rendelkező tartálynak köszönhetően ideális agresszív tisztítószerekkel való használatra is. A DUO Advanced 2 tartályos habosító szórószár permetezési szöge igény szerint rugalmasan állítható, a beépített retesz pedig hatékonyan akadályozza meg a precíz, háromfokozatú tisztítószer-adagolás véletlen módosítását.

Jellemzők és előnyök
Tartályos habosító szórószár DUO Advanced 2, 700 l / h - 800 l / h: Közvetlen váltás lehetősége a tisztítószerek és a nagynyomású tisztítás között.
Közvetlen váltás lehetősége a tisztítószerek és a nagynyomású tisztítás között.
Időmegtakarítás, mivel nem szükséges a szórólándzsát vagy a tartozékot cserélni.
Tartályos habosító szórószár DUO Advanced 2, 700 l / h - 800 l / h: Ergonomikus, kétliteres tartály a tisztítószerhez
Ergonomikus, kétliteres tartály a tisztítószerhez
Lehetővé teszi a hosszú tisztítási feladatok könnyed elvégzését.
Tartályos habosító szórószár DUO Advanced 2, 700 l / h - 800 l / h: Mosószeradagolás beépített zárószerkezettel
Mosószeradagolás beépített zárószerkezettel
Lehetővé teszi a tisztítószer pontos, háromlépcsős adagolását. Az optimális habminőségért. Megakadályozza a mosószer esetleges túladagolását.
Tartós nikkelbevonattal ellátott alaptest
  • Robusztus méret, hosszú élettartam
  • Megkönnyíti az agresszív tisztítószerek használatát, ahol szükséges.
Rugalmas beállítás a permetezési szöghöz
  • Nagyon pontos habsugár.
  • Lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést nagyobb távolságokon keresztül.
Specifikációk

Műszaki adatok

Átfolyási sebesség (l / h) 700 - 800
Fúvókaméret (mm) 45
Max. nyomás (bar) 300
Adagolás (%) 1 - 2 - 4
Tartálytérfogat (l) 2
Hőmérséklet (°C) max. 60
Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 1,5

Videók

Alkalmazási területek
  • Jármű- és géptisztítás az autóiparban, ipari és mezőgazdasági területen
  • Építőipar (építési munkagépek, állványzatok, burkolatok, felszerelések tisztítása)
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