Az alaptest tartós nikkel bevonatának köszönhetően a kiváló minőségű DUO Advanced 3 tartályos habosító szórószár rugalmasan állítható szórási szöggel különösen jól használható agresszív tisztítószerekkel is. A Servo Control funkcióval és 900–2500 l/h vízszállítással rendelkező Kärcher magasnyomású mosókkal végzett tisztítási feladatokra tervezett habosító szórószár lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy azonnal átváltson a magasnyomású sugárra. Ezenkívül a DUO Advanced 3 erős, ergonomikus, kétliteres tisztítószertartállyal rendelkezik, a nyakon kialakított további fogantyúval és egy nagy töltőnyílással. A mosószer-adagolás véletlen módosítása gyakorlatilag lehetetlen köszönhetően a precíz, háromfokozatú adagolási lehetőségnek a beépített retesszel.