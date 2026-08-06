Tartályos habosító szórószár DUO Advanced 3, 900 l / h - 2500 l / h

DUO Advanced 3 tartályos habosító szórószár, agresszív mosószerekhez készült. Közvetlen átkapcsolással magasnyomású tisztításra, szórási szög beállítással és kétliteres tartállyal.

Az alaptest tartós nikkel bevonatának köszönhetően a kiváló minőségű DUO Advanced 3 tartályos habosító szórószár rugalmasan állítható szórási szöggel különösen jól használható agresszív tisztítószerekkel is. A Servo Control funkcióval és 900–2500 l/h vízszállítással rendelkező Kärcher magasnyomású mosókkal végzett tisztítási feladatokra tervezett habosító szórószár lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy azonnal átváltson a magasnyomású sugárra. Ezenkívül a DUO Advanced 3 erős, ergonomikus, kétliteres tisztítószertartállyal rendelkezik, a nyakon kialakított további fogantyúval és egy nagy töltőnyílással. A mosószer-adagolás véletlen módosítása gyakorlatilag lehetetlen köszönhetően a precíz, háromfokozatú adagolási lehetőségnek a beépített retesszel.

Jellemzők és előnyök
Tartályos habosító szórószár DUO Advanced 3, 900 l / h - 2500 l / h: Közvetlen váltás lehetősége a tisztítószerek és a nagynyomású tisztítás között.
Közvetlen váltás lehetősége a tisztítószerek és a nagynyomású tisztítás között.
Időmegtakarítás, mivel nem szükséges a szórólándzsát vagy a tartozékot cserélni.
Tartályos habosító szórószár DUO Advanced 3, 900 l / h - 2500 l / h: Ergonomikus, kétliteres tartály a tisztítószerhez
Ergonomikus, kétliteres tartály a tisztítószerhez
Lehetővé teszi a hosszú tisztítási feladatok könnyed elvégzését.
Tartályos habosító szórószár DUO Advanced 3, 900 l / h - 2500 l / h: Mosószeradagolás beépített zárószerkezettel
Mosószeradagolás beépített zárószerkezettel
Lehetővé teszi a tisztítószer pontos, háromlépcsős adagolását. Az optimális habminőségért. Megakadályozza a mosószer esetleges túladagolását.
Tartós nikkelbevonattal ellátott alaptest
  • Robusztus méret, hosszú élettartam
  • Megkönnyíti az agresszív tisztítószerek használatát, ahol szükséges.
Rugalmas beállítás a permetezési szöghöz
  • Nagyon pontos habsugár.
  • Lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést nagyobb távolságokon keresztül.
Specifikációk

Műszaki adatok

Átfolyási sebesség (l / h) 900 - 2500
Fúvókaméret (mm) 38
Max. nyomás (bar) 300
Adagolás (%) 1 - 2 - 4
Tartálytérfogat (l) 2
Hőmérséklet (°C) max. 60
Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 1,5

Videók

Alkalmazási területek
  • Jármű- és géptisztítás az autóiparban, ipari és mezőgazdasági területen
  • Építőipar (homlokzattisztítás, építőipari járművek és berendezések tisztítása)
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.