Tartályos habosító szórószár DUO Advanced 3, 900 l / h - 2500 l / h
DUO Advanced 3 tartályos habosító szórószár, agresszív mosószerekhez készült. Közvetlen átkapcsolással magasnyomású tisztításra, szórási szög beállítással és kétliteres tartállyal.
Az alaptest tartós nikkel bevonatának köszönhetően a kiváló minőségű DUO Advanced 3 tartályos habosító szórószár rugalmasan állítható szórási szöggel különösen jól használható agresszív tisztítószerekkel is. A Servo Control funkcióval és 900–2500 l/h vízszállítással rendelkező Kärcher magasnyomású mosókkal végzett tisztítási feladatokra tervezett habosító szórószár lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy azonnal átváltson a magasnyomású sugárra. Ezenkívül a DUO Advanced 3 erős, ergonomikus, kétliteres tisztítószertartállyal rendelkezik, a nyakon kialakított további fogantyúval és egy nagy töltőnyílással. A mosószer-adagolás véletlen módosítása gyakorlatilag lehetetlen köszönhetően a precíz, háromfokozatú adagolási lehetőségnek a beépített retesszel.
Jellemzők és előnyök
Közvetlen váltás lehetősége a tisztítószerek és a nagynyomású tisztítás között.Időmegtakarítás, mivel nem szükséges a szórólándzsát vagy a tartozékot cserélni.
Ergonomikus, kétliteres tartály a tisztítószerhezLehetővé teszi a hosszú tisztítási feladatok könnyed elvégzését.
Mosószeradagolás beépített zárószerkezettelLehetővé teszi a tisztítószer pontos, háromlépcsős adagolását. Az optimális habminőségért. Megakadályozza a mosószer esetleges túladagolását.
Tartós nikkelbevonattal ellátott alaptest
- Robusztus méret, hosszú élettartam
- Megkönnyíti az agresszív tisztítószerek használatát, ahol szükséges.
Rugalmas beállítás a permetezési szöghöz
- Nagyon pontos habsugár.
- Lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést nagyobb távolságokon keresztül.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átfolyási sebesség (l / h)
|900 - 2500
|Fúvókaméret (mm)
|38
|Max. nyomás (bar)
|300
|Adagolás (%)
|1 - 2 - 4
|Tartálytérfogat (l)
|2
|Hőmérséklet (°C)
|max. 60
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Csomagolási súly (kg)
|1,5
Videók
Kompatibilis készülékek
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SX Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDC Advanced
- HDC Classic
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
Alkalmazási területek
- Jármű- és géptisztítás az autóiparban, ipari és mezőgazdasági területen
- Építőipar (homlokzattisztítás, építőipari járművek és berendezések tisztítása)
Tartozékok
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