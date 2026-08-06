Tartó a CO₂ palack kupakjához
Praktikus tartó a CO₂-palackok kupakjának tárolására a szárazjéges tisztítógéppel végzett tisztítási munkálatok során, miközben a folyadékból pelletté alakítás történik, védelmet nyújt az elvesztés ellen.
Hogy a Kärcher szárazjéges tisztítógépekkel végzett tisztítási munkák során semmi ne vesszen el a Liquid-to-Pellet eljárás során: Tartó a CO₂-palackok kupakjainak gyors és egyszerű rögzítéshez a gépen a Home Base-en keresztül.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolási súly (kg)
|0,1