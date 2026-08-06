Távvezérlő-készlet, HDS középkategória

Távirányító a be/ki, forró-/hidegvizes és tisztítószer-be-/kikapcsoló funkciókkal rendelkező közép-/szuperkategóriájú készülékekhez. Falra történő felszereléshez.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolási súly (kg) 7
Alkatrész kereső

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