Távvezérlő-készlet, HDS középkategória
Távirányító a be/ki, forró-/hidegvizes és tisztítószer-be-/kikapcsoló funkciókkal rendelkező közép-/szuperkategóriájú készülékekhez. Falra történő felszereléshez.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolási súly (kg)
|7
Kompatibilis készülékek
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