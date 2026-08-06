A gyep karbantartása még soha nem volt ilyen egyszerű: a rugalmas beállításnak és a munkamagasság 74 és 116 centiméter közötti állításának köszönhetően a gyepszegélyeket hajolgatás nélkül nyírhatja. A teleszkópos fogantyú kompatibilis az akkumulátoros fűnyíró ollóval GSH 2 Plus és GSH 4-4 Plus.