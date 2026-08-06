Teleszkópos fogantyú
Kényelmes és praktikus: A teleszkópos fogantyú néhány kézmozdulattal felszerelhető az akkumulátoros fűnyíró ollóra - az egyszerű kezelés és a gyepszélek könnyed vágása érdekében.
A gyep karbantartása még soha nem volt ilyen egyszerű: a rugalmas beállításnak és a munkamagasság 74 és 116 centiméter közötti állításának köszönhetően a gyepszegélyeket hajolgatás nélkül nyírhatja. A teleszkópos fogantyú kompatibilis az akkumulátoros fűnyíró ollóval GSH 2 Plus és GSH 4-4 Plus.
Jellemzők és előnyök
Egyszerű telepítésA teleszkópos fogantyú gyors felszerelése vezeték nélküli csatlakozással.
Komfortos tisztításA munkamagasság fokozatmentesen állítható és a testmagassághoz, illetve a munkaka igényeihez igazítható.
180°-os szögbeállításA gyepszélek még pontosabb vágása.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|ezüst
|Súly (kg)
|0,5
|Csomagolási súly (kg)
|0,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|670 x 78 x 670
Alkalmazási területek
- Gyepszélek