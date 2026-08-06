Teleszkópos fogantyú

Kényelmes és praktikus: A teleszkópos fogantyú néhány kézmozdulattal felszerelhető az akkumulátoros fűnyíró ollóra - az egyszerű kezelés és a gyepszélek könnyed vágása érdekében.

A gyep karbantartása még soha nem volt ilyen egyszerű: a rugalmas beállításnak és a munkamagasság 74 és 116 centiméter közötti állításának köszönhetően a gyepszegélyeket hajolgatás nélkül nyírhatja. A teleszkópos fogantyú kompatibilis az akkumulátoros fűnyíró ollóval GSH 2 Plus és GSH 4-4 Plus.

Jellemzők és előnyök
Teleszkópos fogantyú: Egyszerű telepítés
Egyszerű telepítés
A teleszkópos fogantyú gyors felszerelése vezeték nélküli csatlakozással.
Teleszkópos fogantyú: Komfortos tisztítás
Komfortos tisztítás
A munkamagasság fokozatmentesen állítható és a testmagassághoz, illetve a munkaka igényeihez igazítható.
Teleszkópos fogantyú: 180°-os szögbeállítás
180°-os szögbeállítás
A gyepszélek még pontosabb vágása.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín ezüst
Súly (kg) 0,5
Csomagolási súly (kg) 0,8
Méretek (H × Sz × M) (mm) 670 x 78 x 670
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Gyepszélek