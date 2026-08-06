Textilápoló fej
Textilápoló fej ruhaneműk és textíliák felfrissítéséhez, valamint szagok hatásos eltávolításához. Beépített szösztelenítővel.
A textilápoló fej felfrissíti és eltávolítja a gyűrődéseket a ruhákból és a szövetekből, és hatékonyan eltávolítja a kellemetlen szagokat is. Praktikus textilápoló fej - egyszerű és helytakarékos módszer a fogason lévő ruhák és szövetek gyors frissítésére. A beépített szösz eltávolító gyorsan eltávolítja az odatapadt szöszöket.
Jellemzők és előnyök
Szöszök eltávolítása
- A szösz és a hajszálak egyszerű eltávolítása textíliákról
Egyenletes gőzkilépés a textil fúvókán
- Textíliák optimális kisimítása
- Textíliák optimális felfrissítése
Keskeny forma
- RUHAUJJAK KÖNNYED VASALÁSA
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|340 x 43 x 39
Kompatibilis készülékek
- SC 1
- SC 1 + Floor Kit
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium (fehér)
- SC 1 Premium (fehér)
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium (fehér)
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium (fehér)
- SC 2 Premium
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix (sárga) ajándék fémkulaccsal
- SC 3 EasyFix + Windows Nozzle
- SC 3 EasyFix +disposable cloth set*EU
- SC 3 EasyFix Premium (fehér)
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium Iron (fehér) *EU
- SC 4 Premium
Alkalmazási területek
- Ruhák és textíliák felfrissítése
- Vasalásra alkalmas ruhadarabok
- Belső terek
- Száraz szennyeződés