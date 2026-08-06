A textilápoló fej felfrissíti és eltávolítja a gyűrődéseket a ruhákból és a szövetekből, és hatékonyan eltávolítja a kellemetlen szagokat is. Praktikus textilápoló fej - egyszerű és helytakarékos módszer a fogason lévő ruhák és szövetek gyors frissítésére. A beépített szösz eltávolító gyorsan eltávolítja az odatapadt szöszöket.