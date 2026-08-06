Textilápoló fej

Textilápoló fej ruhaneműk és textíliák felfrissítéséhez, valamint szagok hatásos eltávolításához. Beépített szösztelenítővel.

A textilápoló fej felfrissíti és eltávolítja a gyűrődéseket a ruhákból és a szövetekből, és hatékonyan eltávolítja a kellemetlen szagokat is. Praktikus textilápoló fej - egyszerű és helytakarékos módszer a fogason lévő ruhák és szövetek gyors frissítésére. A beépített szösz eltávolító gyorsan eltávolítja az odatapadt szöszöket.

Jellemzők és előnyök
Szöszök eltávolítása
  • A szösz és a hajszálak egyszerű eltávolítása textíliákról
Egyenletes gőzkilépés a textil fúvókán
  • Textíliák optimális kisimítása
  • Textíliák optimális felfrissítése
Keskeny forma
  • RUHAUJJAK KÖNNYED VASALÁSA
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 340 x 43 x 39
Alkalmazási területek
  • Ruhák és textíliák felfrissítése
  • Vasalásra alkalmas ruhadarabok
  • Belső terek
  • Száraz szennyeződés