Tisztítószer-injektor magas- és alacsony nyomáshoz (fúvóka nélkül)

Tisztítószer-adagolás. Magas- és alacsony nyomáson, a géptől elkülönítve. Adagolás max:15%.

Tisztítószer-adagoló magas- és alacsony nyomáson, a géptől elkülönített adagoláshoz. Adagolás max:15%.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csatlakozómenet M22 x 1,5
Csomagolási súly (kg) 1,7
Kompatibilis készülékek
Tartozékok
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