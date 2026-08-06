Tisztítószer-injektor magasnyomáshoz (fúvóka nélkül)

Tisztítószer-adagolás magasnyomáson 5%-ig 4.637-033 rendelési számhoz, HD 500-700 l/óra

Specifikációk

Műszaki adatok

Csatlakozómenet M22 x 1,5
Csomagolási súly (kg) 0,9
Kompatibilis készülékek
Tartozékok
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