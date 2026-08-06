Tisztítószer tartály (1L) habosító szórószárhoz Advanced

1 l tisztítószer-tartály a tisztítószerek gyors cseréjéhez Advanced habosító szórószárhoz. (2.112-017.0 és 2.112-018.0)

Specifikációk

Műszaki adatok

Csatlakozómenet M22 x 1,5
Csomagolási súly (kg) 0,1
Kompatibilis készülékek