Tisztítószer tartály (1L) habosító szórószárhoz Basic

Azért, hogy a tisztítószert gyorsan ki tudja cserélni: egy extra 1 literes tisztítószer-tartály a standard habosító szórószárhoz (2.112-053.0, 2.112-054.0 és 2.112-055.0).

Specifikációk

Műszaki adatok

Csatlakozómenet M22 x 1,5
Csomagolási súly (kg) 0,1
Kompatibilis készülékek