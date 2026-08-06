Egyszerű tisztítás: a Kärcher FCV 4 porszívó-felmosó több felületű hengere minden padló kíméletes tisztítását és karbantartását biztosítja – még a parkettán is. A kiváló minőségű többfelületű henger szöszmentes, nedvszívó és rendkívül strapabíró. Fenntarthatóbb: a henger mosógépben 60°C-ig mosható.