Többfelületes hengerkefe FCV4
Többfelületű henger minden padló kíméletes tisztításához és ápolásához. Szöszmentes, nedvszívó, kopásálló és mosógépben 60°C-ig mosható. Alkalmas az FCV 4 porszívó-felmosóhoz.
Egyszerű tisztítás: a Kärcher FCV 4 porszívó-felmosó több felületű hengere minden padló kíméletes tisztítását és karbantartását biztosítja – még a parkettán is. A kiváló minőségű többfelületű henger szöszmentes, nedvszívó és rendkívül strapabíró. Fenntarthatóbb: a henger mosógépben 60°C-ig mosható.
Jellemzők és előnyök
Különösen tiszta
- Higiénikus munkavégzés a legkülönbözőbb alkalmazási területeken (szaniterek, konyha, szerelvények stb.)
- A Kärcher porszívókban használt kéttartályos rendszerrel kombinálva megbízhatóan eltávolítják az összes baktérium 99%-át a padlóról – amint azt laboratóriumi vizsgálatok is bizonyították.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|250 x 57 x 57
Alkalmazási területek
- Kemény padlók
- Viaszos padló