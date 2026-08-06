Többfelületes hengerkefe FCV4

Többfelületű henger minden padló kíméletes tisztításához és ápolásához. Szöszmentes, nedvszívó, kopásálló és mosógépben 60°C-ig mosható. Alkalmas az FCV 4 porszívó-felmosóhoz.

Egyszerű tisztítás: a Kärcher FCV 4 porszívó-felmosó több felületű hengere minden padló kíméletes tisztítását és karbantartását biztosítja – még a parkettán is. A kiváló minőségű többfelületű henger szöszmentes, nedvszívó és rendkívül strapabíró. Fenntarthatóbb: a henger mosógépben 60°C-ig mosható.

Jellemzők és előnyök
Különösen tiszta
  • Higiénikus munkavégzés a legkülönbözőbb alkalmazási területeken (szaniterek, konyha, szerelvények stb.)
  • A Kärcher porszívókban használt kéttartályos rendszerrel kombinálva megbízhatóan eltávolítják az összes baktérium 99%-át a padlóról – amint azt laboratóriumi vizsgálatok is bizonyították.
Specifikációk

Műszaki adatok

Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,3
Méretek (H × Sz × M) (mm) 250 x 57 x 57
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Kemény padlók
  • Viaszos padló