Egyszerű tisztítás: a Kärcher KFL 1, FCV 2 és FCV 3 porszívó-felmosó több felületű hengere minden padló kíméletes tisztítását és karbantartását biztosítja – még a parkettán is. A kiváló minőségű többfelületű henger szöszmentes, nedvszívó és rendkívül strapabíró.