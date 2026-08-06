Többfelületes hengerkefe KFL 1, FCV 2, FCV 3
Többfelületű henger minden padló kíméletes tisztításához és ápolásához. Szöszmentes, nedvszívó és kopásálló. Alkalmas a KFL 1, FCV 2 és FCV 3 porszívó-felmosókhoz.
Egyszerű tisztítás: a Kärcher KFL 1, FCV 2 és FCV 3 porszívó-felmosó több felületű hengere minden padló kíméletes tisztítását és karbantartását biztosítja – még a parkettán is. A kiváló minőségű többfelületű henger szöszmentes, nedvszívó és rendkívül strapabíró.
Jellemzők és előnyök
100% mikroszál
- A szennyeződés hatékony feloldása és összegyűjtése kevésbé érzékeny keményfelület alapos tisztításakor.
Különösen tiszta
- Higiénikus munkavégzés a legkülönbözőbb alkalmazási területeken (szaniterek, konyha, szerelvények stb.)
- A Kärcher porszívókban használt kéttartályos rendszerrel kombinálva megbízhatóan eltávolítják az összes baktérium 99%-át a padlóról – amint azt laboratóriumi vizsgálatok is bizonyították.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|247 x 132 x 60
Alkalmazási területek
- Kemény padlók
- Viaszos padló