Töltőállomás és csereakkumulátor a WV 5 készülékhez

A készülék egy töltőállomásból és egy csereakkumulátorból áll a WV5 és WVP 10 akkumulátoros ablaktisztítókhoz.

A készlet a WV 5 akkumulátoros ablaktisztítóhoz való töltőállomásból és csereakkumulátorból áll. A töltőállomással a külön akkumulátor és a teljes akkumulátoros ablaktisztító is feltölthető és tárolható.

Jellemzők és előnyök
Csereakkumulátor a vég nélküli tisztításhoz
Kényelmes töltőberendezés
Megfelelő tárolás
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 1
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Szín fekete
Súly (kg) 0,3
Csomagolási súly (kg) 0,4
Méretek (H × Sz × M) (mm) 200 x 132 x 50