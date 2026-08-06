Töltőállomás és csereakkumulátor a WV 5 készülékhez
A készülék egy töltőállomásból és egy csereakkumulátorból áll a WV5 és WVP 10 akkumulátoros ablaktisztítókhoz.
A készlet a WV 5 akkumulátoros ablaktisztítóhoz való töltőállomásból és csereakkumulátorból áll. A töltőállomással a külön akkumulátor és a teljes akkumulátoros ablaktisztító is feltölthető és tárolható.
Jellemzők és előnyök
Csereakkumulátor a vég nélküli tisztításhoz
Kényelmes töltőberendezés
Megfelelő tárolás
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,3
|Csomagolási súly (kg)
|0,4
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|200 x 132 x 50