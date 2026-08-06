Tömlődob beépítőkészlet HD benzines kategóriához, 30 m
Beépítőkészlet a tömlődob gépre történő szereléséhez. A magasnyomású tömlő helytakarékos tárolásához (összekötőtömlővel a magasnyomású kimenethez) Nyomás alatt elforgatható, M22 x 1,5 csatl.
Beépítőkészlet a tömlődob gépegységre történő szereléséhez. A tökéletes megoldás a magasnyomású tömlők biztonságos és helytakarékos tárolásához. Magasnyomású mosóhoz csatlakoztatható. Nyomás alatt elforgatható. Cstalakozó: 22 x 1.5.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Hossz (m)
|30
|Szín
|antracit
|Csomagolási súly (kg)
|9,4
A csomag tartalma
- Tömlődob
- Csatlakozótömlő