Tömlődob beépítőkészlet HD benzines kategóriához, 30 m

Beépítőkészlet a tömlődob gépre történő szereléséhez. A magasnyomású tömlő helytakarékos tárolásához (összekötőtömlővel a magasnyomású kimenethez) Nyomás alatt elforgatható, M22 x 1,5 csatl.

Beépítőkészlet a tömlődob gépegységre történő szereléséhez. A tökéletes megoldás a magasnyomású tömlők biztonságos és helytakarékos tárolásához. Magasnyomású mosóhoz csatlakoztatható. Nyomás alatt elforgatható. Cstalakozó: 22 x 1.5.

Specifikációk

Műszaki adatok

Hossz (m) 30
Szín antracit
Csomagolási súly (kg) 9,4

A csomag tartalma

  • Tömlődob
  • Csatlakozótömlő
Kompatibilis készülékek