Beépítőkészlet a tömlődob gépegységre történő szereléséhez. A tökéletes megoldás a magasnyomású tömlők biztonságos és helytakarékos tárolásához. Magasnyomású mosóhoz csatlakoztatható. Nyomás alatt elforgatható. Cstalakozó: 22 x 1.5.