Tömlődob beépítőkészlet HDS kompakt kategóriához, 20 m
Beépítőkészlet a tömlődob gépre történő szereléséhez. A magasnyomású tömlő rendezett, helytakarékos tárolásához (összekötőtömlővel a gép magasnyomású kimenetéhez). Nyomás alatt elforgatható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Hossz (m)
|20
|Szín
|fekete
|Csomagolási súly (kg)
|3,4
A csomag tartalma
- Tömlődob
- Csatlakozótömlő
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