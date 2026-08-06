Tömlődob beépítőkészlet HDS kompakt kategóriához, 20 m

Beépítőkészlet a tömlődob gépre történő szereléséhez. A magasnyomású tömlő rendezett, helytakarékos tárolásához (összekötőtömlővel a gép magasnyomású kimenetéhez). Nyomás alatt elforgatható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Hossz (m) 20
Szín fekete
Csomagolási súly (kg) 3,4

A csomag tartalma

  • Tömlődob
  • Csatlakozótömlő
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.