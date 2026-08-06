A készlet egy rugalmas, 1/4 "-es lapos tömlőből és egy rozsdamentes acél tömlőbilincsből (30–40 mm) áll, szárnyas csavarral a szerszám nélküli csatlakozáshoz. A Kärcher szövet-tömlő különösen ajánlott a merülő, tiszta és piszkos használathoz. vízszivattyúk. Ez a tökéletes megoldás a nagy vízmennyiségek eltávolítására, pl. elárasztott területeken. A 10 m hosszú tömlő laposan hengerelhető, a kompakt tárolás megkönnyítve. A maximális üzemi nyomás 5 bar.