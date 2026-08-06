Tömlőkészlet
Helytakarékos tömlőkészlet rugalmas anyagtömlővel, rozsdamentes acél tömlőbilinccsel a merülő szivattyúkhoz történő csatlakoztatáshoz. Ideális adagolótömlőként víz elvezetésére árvíz esetén.
A készlet egy rugalmas, 1/4 "-es lapos tömlőből és egy rozsdamentes acél tömlőbilincsből (30–40 mm) áll, szárnyas csavarral a szerszám nélküli csatlakozáshoz. A Kärcher szövet-tömlő különösen ajánlott a merülő, tiszta és piszkos használathoz. vízszivattyúk. Ez a tökéletes megoldás a nagy vízmennyiségek eltávolítására, pl. elárasztott területeken. A 10 m hosszú tömlő laposan hengerelhető, a kompakt tárolás megkönnyítve. A maximális üzemi nyomás 5 bar.
Jellemzők és előnyök
RUGALMAS LAPOS TÖMLŐKOMPAKT, HELYTAKARÉKOS TÁROLÁS.
1 1/4" vízelvezető tömlőNagyobb átmérő a megnövelt áramlásért
Rozsdamentes acél tömlő rögzítése szárnycsavarralESZKÖZMENTES CSATLAKOZTATÁS.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átmérő
|1 1/4″
|Tömlőhossz (m)
|10
|Kefenyomás (bar)
|max. 5
|Szín
|antracit
|Súly (kg)
|1,2
|Csomagolási súly (kg)
|1,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|260 x 260 x 55
Alkalmazási területek
- A kerti tavak vizének szivattyúzásához
- Árvizek esetén használható.
- Építési gödrök víztelenítéséhez legfeljebb 100 m³-ig.
- A házban és a pincében előforduló vízkárokhoz (mosógép szivárgás vagy talajvíz esetén)
- A medence vizének kiszivattyúzásához
- Drenázs-aknában történő beszereléshez