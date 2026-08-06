Tömlőkészlet

Helytakarékos tömlőkészlet rugalmas anyagtömlővel, rozsdamentes acél tömlőbilinccsel a merülő szivattyúkhoz történő csatlakoztatáshoz. Ideális adagolótömlőként víz elvezetésére árvíz esetén.

A készlet egy rugalmas, 1/4 "-es lapos tömlőből és egy rozsdamentes acél tömlőbilincsből (30–40 mm) áll, szárnyas csavarral a szerszám nélküli csatlakozáshoz. A Kärcher szövet-tömlő különösen ajánlott a merülő, tiszta és piszkos használathoz. vízszivattyúk. Ez a tökéletes megoldás a nagy vízmennyiségek eltávolítására, pl. elárasztott területeken. A 10 m hosszú tömlő laposan hengerelhető, a kompakt tárolás megkönnyítve. A maximális üzemi nyomás 5 bar.

Jellemzők és előnyök
Tömlőkészlet: RUGALMAS LAPOS TÖMLŐ
RUGALMAS LAPOS TÖMLŐ
KOMPAKT, HELYTAKARÉKOS TÁROLÁS.
Tömlőkészlet: 1 1/4" vízelvezető tömlő
1 1/4" vízelvezető tömlő
Nagyobb átmérő a megnövelt áramlásért
Tömlőkészlet: Rozsdamentes acél tömlő rögzítése szárnycsavarral
Rozsdamentes acél tömlő rögzítése szárnycsavarral
ESZKÖZMENTES CSATLAKOZTATÁS.
Specifikációk

Műszaki adatok

Átmérő 1 1/4″
Tömlőhossz (m) 10
Kefenyomás (bar) max. 5
Szín antracit
Súly (kg) 1,2
Csomagolási súly (kg) 1,3
Méretek (H × Sz × M) (mm) 260 x 260 x 55
Alkalmazási területek
  • A kerti tavak vizének szivattyúzásához
  • Árvizek esetén használható.
  • Építési gödrök víztelenítéséhez legfeljebb 100 m³-ig.
  • A házban és a pincében előforduló vízkárokhoz (mosógép szivárgás vagy talajvíz esetén)
  • A medence vizének kiszivattyúzásához
  • Drenázs-aknában történő beszereléshez