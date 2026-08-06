Tömlőkészlet TR csőtisztítás DN6 14MPa

A 20 m-es csőtisztító tömlő egy rendkívül rugalmas, magasnyomású tömlő csőbelső tisztítására (menetes csatlakozás R 1/8-as fúvókához).

20 m hajlékony magasnyomású tömlő (DN 6) csőtisztításhoz (menetes csatlakozás R 1/8 fúvókához).

Jellemzők és előnyök
Különösen rugalmas magasnyomású PVC tömlő
  • Minimális súly és optimális kezelés
  • Nyomás max. 120 bar
Csatlakozás: 1/8"
  • Kompatibilis a csőtisztító fúvókákkal.
Specifikációk

Műszaki adatok

Max. nyomás (bar) 140
Csatlakozómenet EASY!Lock
Hossz (m) 20
Csomagolási súly (kg) 1,9
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