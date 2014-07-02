Tömlőrögzítő beépítőkészlet

Szívócsésze az elszívótömlő sima felületekre való erősítéséhez.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csatlakozómenet M22 x 1,5
Csomagolási súly (kg) 0,2
Kompatibilis készülékek