Univerzális henger szett sárga

2-részes mikroszálas hengerkészlet a kímélő nedves tisztításhoz és ápoláshoz minden kemény burkolatra. Foszlánymentes, jó nedvszívó és strapabíró. 60 °C-ig történő gépi mosáshoz alkalmas.

Kétszeres tisztítóerő: a Kärcher EWM 2, FC 3 Cordless, FC 4-4, FC 5 és FC 7 akkumulátoros padlótisztítókhoz való 2 részes mikroszálas henger készlet biztosítja minden keménypadló kíméletes nedves tisztítását és karbantartását - beleértve a parkettát is. A kiváló minőségű mikroszálas hengerek szöszmentesek, nedvszívók és rendkívül strapabíróak. A hengerek max. 60 °C-os hőmérsékleten gépi mosással is moshatók. A hengerek két színben kaphatók: sárga és szürke. A színkülönbség azt jelenti, hogy ezek a hengerek különböző feladatokra használhatók - például egy henger a fürdőszobában és egy a konyhában.

Specifikációk

Műszaki adatok

Szín Fehér
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 300 x 60 x 60
Alkalmazási területek
  • Kemény padlók
  • Viaszos padló