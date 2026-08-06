Kétszeres tisztítóerő: a Kärcher EWM 2, FC 3 Cordless, FC 4-4, FC 5 és FC 7 akkumulátoros padlótisztítókhoz való 2 részes mikroszálas henger készlet biztosítja minden keménypadló kíméletes nedves tisztítását és karbantartását - beleértve a parkettát is. A kiváló minőségű mikroszálas hengerek szöszmentesek, nedvszívók és rendkívül strapabíróak. A hengerek max. 60 °C-os hőmérsékleten gépi mosással is moshatók. A hengerek két színben kaphatók: sárga és szürke. A színkülönbség azt jelenti, hogy ezek a hengerek különböző feladatokra használhatók - például egy henger a fürdőszobában és egy a konyhában.