Univerzális henger szett szürke
2-részes mikroszálas hengerkészlet a kímélő nedves tisztításhoz és ápoláshoz minden kemény burkolatra. Foszlánymentes, jó nedvszívó és strapabíró. 60 °C-ig történő gépi mosáshoz alkalmas.
Kétszeres tisztítóerő: a Kärcher EWM 2, FC 3 Cordless, FC 4-4, FC 5 és FC 7 akkumulátoros padlótisztítókhoz való 2 részes mikroszálas henger készlet biztosítja minden keménypadló kíméletes nedves tisztítását és karbantartását - beleértve a parkettát is. A kiváló minőségű mikroszálas hengerek szöszmentesek, nedvszívók és rendkívül strapabíróak. A hengerek max. 60 °C-os hőmérsékleten gépi mosással is moshatók. A hengerek két színben kaphatók: sárga és szürke. A színkülönbség azt jelenti, hogy ezek a hengerek különböző feladatokra használhatók - például egy henger a fürdőszobában és egy a konyhában.
Jellemzők és előnyök
100% mikroszál
- A szennyeződés hatékony feloldása és összegyűjtése kevésbé érzékeny keményfelület alapos tisztításakor.
- Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
2 különböző szín ( sárga, szürke )
- Higiénikus munkavégzés különféle felhasználási területekhez ( szaniter, konyha, csaptelepek )
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|300 x 60 x 60
Alkalmazási területek
- Kemény padlók
- Viaszos padló