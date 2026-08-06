A 2 darab nagy nedvszívó képességű és strapabíró, nagyméretű, univerzális EasyFix padlótisztító kendőből álló készlet tökéletesen illeszkedik az SC 1 Upright készülékhez. A speciális hurokszerkezettel ellátott textilszövet különösen jó szennyeződésfelvételt biztosít. A nagy gőzáteresztő képesség kiváló és higiénikusan tiszta tisztítási eredményeket tesz lehetővé a sarkokban és a széleken. A hook and loop rendszernek köszönhetően a padlótisztító kendők egyszerűen és gyorsan felhelyezhetők az SC 1 Upright EasyFix padlófúvókájára: csak nyomja fel, és már kész is. Munka közben a kendő biztonságosan a helyén marad, és nem csúszhat el. Tisztítás után a használt kendő a szennyeződéssel való érintkezés nélkül eltávolítható: ehhez lépjen rá a kendőn lévő lábfülre, és húzza fel a padlófúvókát.