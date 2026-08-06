Univerzális nagy EasyFix padlótisztító kendő készlet
Két kiváló minőségű, univerzális, nagyméretű padlótisztító kendő az SC 1 Upright készülékhez. Tökéletes tisztítási eredmények és kendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül: könnyen fel- és levehető a hook and loop rendszernek köszönhetően.
A 2 darab nagy nedvszívó képességű és strapabíró, nagyméretű, univerzális EasyFix padlótisztító kendőből álló készlet tökéletesen illeszkedik az SC 1 Upright készülékhez. A speciális hurokszerkezettel ellátott textilszövet különösen jó szennyeződésfelvételt biztosít. A nagy gőzáteresztő képesség kiváló és higiénikusan tiszta tisztítási eredményeket tesz lehetővé a sarkokban és a széleken. A hook and loop rendszernek köszönhetően a padlótisztító kendők egyszerűen és gyorsan felhelyezhetők az SC 1 Upright EasyFix padlófúvókájára: csak nyomja fel, és már kész is. Munka közben a kendő biztonságosan a helyén marad, és nem csúszhat el. Tisztítás után a használt kendő a szennyeződéssel való érintkezés nélkül eltávolítható: ehhez lépjen rá a kendőn lévő lábfülre, és húzza fel a padlófúvókát.
Jellemzők és előnyök
Prémium mikroszálasA szövet speciális hurokszerkezete különösen jó szennyeződésfelvételt és alapos tisztítási eredményt biztosít minden tömített kemény felületen. Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Kényelmes tépőzáras rendszerA padlótisztító kendő padlótisztító fejre történő egyszerű felhelyezése mindössze rányomással. A padlótisztító kendő tisztítás közben nem csúszik el.
Taposófül a padlótisztító kendőnKendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül: egyszerűen lépjen a taposófülre és húzza felfelé a padlótisztító fejet. Az alkalmazási terület (pl. a konyha és a fürdőszoba elkülönítése) feljegyezhető a talpszárnyon lévő mezőben.
A padlótisztító kendő a padlótisztító fej mindegyik oldalán túlnyúlik
- Sarkok, peremek és más, nehezen elérhető helyek fáradságmentes tisztításához.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|345 x 140 x 10
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Lezárt kemény padlók
- Kemény padlók
- Csempék