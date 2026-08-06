Finom hálós vízszűrő, 25 μm, egészen max. 50 ° C -os hőmérsékletig alkalmas a használata. Védi a magasnyomású mosót a a vízben található szennyeződésektől. A magasnyomású mosóhoz való csatlakozással. A víz áramlási sebessége a hálón keresztül akár 1200 l / h. Csatlakozás 3/4 ", adapterrel, 1".