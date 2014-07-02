Úszókapcsoló
Az úszókapcsoló a víz szintjétől függően automatikusan kapcsolja be- és ki a szivattyút.
Az úszókapcsoló a szivattyút a vízszinttől függően automatikusan ki- és bekapcsolja és ezzel önállóan felügyeli az ürítési folyamatot. Kerti szivattyúkkal, merülő nyomásszivatyúkkal, házi vízautomatákkal és házi vízművekkel használható. A 10 méteres speciális csatlakozókábel alaptartozék. Figyelem! GP 60/70 Mobile Control-ral együtt csak a szivattyú leállítására alkalmas.
Jellemzők és előnyök
10 méteres csatlakozókábel
- Távol lévő, ill. mélyen fekvő vízkészleteknél is alkalmazható.
Úszókapcsoló
- A szivattyú be- és kikapcsolását a vízszinten keresztül szabályozza távol lévő vízkészleteknél.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|sárga
|Súly (kg)
|1,5
|Csomagolási súly (kg)
|1,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|210 x 270 x 55
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- A kerti tavak vizének szivattyúzásához
- Árvizek esetén használható.