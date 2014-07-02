Az úszókapcsoló a szivattyút a vízszinttől függően automatikusan ki- és bekapcsolja és ezzel önállóan felügyeli az ürítési folyamatot. Kerti szivattyúkkal, merülő nyomásszivatyúkkal, házi vízautomatákkal és házi vízművekkel használható. A 10 méteres speciális csatlakozókábel alaptartozék. Figyelem! GP 60/70 Mobile Control-ral együtt csak a szivattyú leállítására alkalmas.