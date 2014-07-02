Úszókapcsoló

Az úszókapcsoló a víz szintjétől függően automatikusan kapcsolja be- és ki a szivattyút.

Az úszókapcsoló a szivattyút a vízszinttől függően automatikusan ki- és bekapcsolja és ezzel önállóan felügyeli az ürítési folyamatot. Kerti szivattyúkkal, merülő nyomásszivatyúkkal, házi vízautomatákkal és házi vízművekkel használható. A 10 méteres speciális csatlakozókábel alaptartozék. Figyelem! GP 60/70 Mobile Control-ral együtt csak a szivattyú leállítására alkalmas.

Jellemzők és előnyök
10 méteres csatlakozókábel
  • Távol lévő, ill. mélyen fekvő vízkészleteknél is alkalmazható.
Úszókapcsoló
  • A szivattyú be- és kikapcsolását a vízszinten keresztül szabályozza távol lévő vízkészleteknél.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín sárga
Súly (kg) 1,5
Csomagolási súly (kg) 1,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 210 x 270 x 55
Alkalmazási területek
  • A kerti tavak vizének szivattyúzásához
  • Árvizek esetén használható.