Vasalódeszka-huzat

Vasalódeszka-huzat pamutból és habanyagból a vasalnivaló erős légáteresztésért és a jobb gőzáteresztésért. Ideális huzat az első osztályú vasalási eredményekért.

Vasalódeszka-huzat pamut és habanyag kombinációjából. A huzatot az erős légáteresztés és ezzel a vasalnivaló jobb gőzáteresztése jellemzi. Ideális huzat első osztályú vasalási eredményhez, illik az AB 1000 vasalódeszkához.

Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű anyag
  • A vasalnivalót teljesen simára vasalja.
  • Optimális gőz- és légáteresztő képesség
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín Fehér
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 2,9
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1200 x 380 x 5