Vasalódeszka-huzat
Vasalódeszka-huzat pamutból és habanyagból a vasalnivaló erős légáteresztésért és a jobb gőzáteresztésért. Ideális huzat az első osztályú vasalási eredményekért.
Vasalódeszka-huzat pamut és habanyag kombinációjából. A huzatot az erős légáteresztés és ezzel a vasalnivaló jobb gőzáteresztése jellemzi. Ideális huzat első osztályú vasalási eredményhez, illik az AB 1000 vasalódeszkához.
Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű anyag
- A vasalnivalót teljesen simára vasalja.
- Optimális gőz- és légáteresztő képesség
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|2,9
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1200 x 380 x 5