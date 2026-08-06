Vízkőmentesítő patron kicsi

A vízkőmentesítő patron az SC 1 álló gőztisztítóhoz. Egyszerűen helyezze be a friss víztartályba - és kész. Hatékonyan és gyorsan vízkőmentesít.

A vízkőmentesítő patron automatikus és folyamatos vízkőmentesítést biztosít. A gőztisztító technológiája megbízhatóan véd a meszesedés ellen, így a készülék élettartama meghosszabbodik. A patron cseréje 4 hónap vagy 15 liter teljes vízfogyasztás után ajánlott. A patron egyszerűen a háztartási hulladékba dobható.

Jellemzők és előnyök
Védi a készülék technológiáját a meszesedéstől
  • Támogatja a gőztisztító hosszú távú kiváló teljesítményét.
Egyszerű és gyors patroncsere
  • Cserélje ki a patront, és kezdje el a gőzölést.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín Fehér
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 74 x 54 x 36
Alkalmazási területek
  • Vízkőoldó Kärcher gőztisztítókhoz