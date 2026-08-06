A vízkőmentesítő patron automatikus és folyamatos vízkőmentesítést biztosít. A gőztisztító technológiája megbízhatóan véd a meszesedés ellen, így a készülék élettartama meghosszabbodik. A patron cseréje 4 hónap vagy 15 liter teljes vízfogyasztás után ajánlott. A patron egyszerűen a háztartási hulladékba dobható.