Vízkőmentesítő patron kicsi
A vízkőmentesítő patron az SC 1 álló gőztisztítóhoz. Egyszerűen helyezze be a friss víztartályba - és kész. Hatékonyan és gyorsan vízkőmentesít.
A vízkőmentesítő patron automatikus és folyamatos vízkőmentesítést biztosít. A gőztisztító technológiája megbízhatóan véd a meszesedés ellen, így a készülék élettartama meghosszabbodik. A patron cseréje 4 hónap vagy 15 liter teljes vízfogyasztás után ajánlott. A patron egyszerűen a háztartási hulladékba dobható.
Jellemzők és előnyök
Védi a készülék technológiáját a meszesedéstől
- Támogatja a gőztisztító hosszú távú kiváló teljesítményét.
Egyszerű és gyors patroncsere
- Cserélje ki a patront, és kezdje el a gőzölést.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|74 x 54 x 36
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Vízkőoldó Kärcher gőztisztítókhoz