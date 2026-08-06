VP 180 vario power jet

A VP 180 Vario Power szórószár K 6 és K 7 osztályú magasnyomású mosókhoz. A szórószár elforgatásával szabadon állíthatók a nyomásértékek, az alacsony nyomású sugártól a magas nyomású sugárig.

A VP 180 Vario Power Jet állítható nyomásszabályozással, amely egyszerűen a szórópisztoly elforgatásával állítható, így minden alkalmazáshoz biztosítja a megfelelő nyomásbeállítást – a kíméletestől az erőteljesig. Kiválóan alkalmas kisebb területek kényelmes és hatékony tisztítására a ház és a kert körül, például falak, utak, kerítések vagy járművek tisztítására. Minden Kärcher K 6 és K 7 magasnyomású mosóhoz alkalmas.

Jellemzők és előnyök
Végtelenül váltható nyomásszabályozás egyszerű elforgatással.
  • Könnyű kezelhetőség.
Magas nyomású és alacsony nyomású sugár.
  • A nyomás hozzáigazítható a mindenkori tisztítási feladathoz.
Időmegtakarítás
  • Nem szükséges a szórószárcsere
Tisztítószer felhordása szórólándzsa nélkül, közvetlenül a pisztolyon keresztül
  • A szennyeződés hatékonyabb feloldása és hatékonyabb tisztítás.
Kompatibilis az összes Kärcher K 6 és K 7 magasnyomású mosóval.
  • Tökéletes utólagos felszereléshez.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,3
Méretek (H × Sz × M) (mm) 449 x 43 x 43

Régi pisztolyokhoz 2010 gyártási évig (M pisztoly, 96, 97): M adapter (2.643-950.0) szükséges.

Alkalmazási területek
  • Járművek
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Kis házak homlokzatai
  • Kert és kőfalak
  • Utak a ház körül
  • Kerítések
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • A ház és a kert körüli területek