VP 180 vario power jet
A VP 180 Vario Power szórószár K 6 és K 7 osztályú magasnyomású mosókhoz. A szórószár elforgatásával szabadon állíthatók a nyomásértékek, az alacsony nyomású sugártól a magas nyomású sugárig.
A VP 180 Vario Power Jet állítható nyomásszabályozással, amely egyszerűen a szórópisztoly elforgatásával állítható, így minden alkalmazáshoz biztosítja a megfelelő nyomásbeállítást – a kíméletestől az erőteljesig. Kiválóan alkalmas kisebb területek kényelmes és hatékony tisztítására a ház és a kert körül, például falak, utak, kerítések vagy járművek tisztítására. Minden Kärcher K 6 és K 7 magasnyomású mosóhoz alkalmas.
Jellemzők és előnyök
Végtelenül váltható nyomásszabályozás egyszerű elforgatással.
- Könnyű kezelhetőség.
Magas nyomású és alacsony nyomású sugár.
- A nyomás hozzáigazítható a mindenkori tisztítási feladathoz.
Időmegtakarítás
- Nem szükséges a szórószárcsere
Tisztítószer felhordása szórólándzsa nélkül, közvetlenül a pisztolyon keresztül
- A szennyeződés hatékonyabb feloldása és hatékonyabb tisztítás.
Kompatibilis az összes Kärcher K 6 és K 7 magasnyomású mosóval.
- Tökéletes utólagos felszereléshez.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|449 x 43 x 43
Régi pisztolyokhoz 2010 gyártási évig (M pisztoly, 96, 97): M adapter (2.643-950.0) szükséges.
Alkalmazási területek
- Járművek
- Motorkerékpárok és robogók
- Kis házak homlokzatai
- Kert és kőfalak
- Utak a ház körül
- Kerítések
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Kerti szerszámok és eszközök
- A ház és a kert körüli területek