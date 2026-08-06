A VP 180 Vario Power Jet állítható nyomásszabályozással, amely egyszerűen a szórópisztoly elforgatásával állítható, így minden alkalmazáshoz biztosítja a megfelelő nyomásbeállítást – a kíméletestől az erőteljesig. Kiválóan alkalmas kisebb területek kényelmes és hatékony tisztítására a ház és a kert körül, például falak, utak, kerítések vagy járművek tisztítására. Minden Kärcher K 6 és K 7 magasnyomású mosóhoz alkalmas.