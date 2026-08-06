Wall bracket RCX
Az RTK antenna egyszerű felszerelése külső falakra. A készlet tartalmazza a konzolt, csavarokat és tipliket.
A fali konzol nagyobb rugalmasságot biztosít az RTK antenna beállításakor. Mindössze annyit kell tennie, hogy behelyezi az antennafejet a konzolba, majd rögzítse a falhoz a mellékelt csavarok és tiplik segítségével. Itt fenn kell tartani a tiszta, 100°-os kilátást az égboltra. Felszerelhető tetőkinyúlás nélküli falakra, erkélyekre, kerti fészerekre stb.
Jellemzők és előnyök
Biztos konzol
- Az RTK antenna szilárdan és biztonságosan rögzíthető a külső falakra a konzol és a mellékelt négy csavar és tiplik segítségével.
Rugalmas rögzítés
- A fali tartó számos lehetőséget kínál falra, erkélyre, kerti fészerre stb.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,4
|Csomagolási súly (kg)
|0,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|205 x 175 x 95