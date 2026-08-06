A fali konzol nagyobb rugalmasságot biztosít az RTK antenna beállításakor. Mindössze annyit kell tennie, hogy behelyezi az antennafejet a konzolba, majd rögzítse a falhoz a mellékelt csavarok és tiplik segítségével. Itt fenn kell tartani a tiszta, 100°-os kilátást az égboltra. Felszerelhető tetőkinyúlás nélküli falakra, erkélyekre, kerti fészerekre stb.