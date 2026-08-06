Wall bracket RCX

Az RTK antenna egyszerű felszerelése külső falakra. A készlet tartalmazza a konzolt, csavarokat és tipliket.

A fali konzol nagyobb rugalmasságot biztosít az RTK antenna beállításakor. Mindössze annyit kell tennie, hogy behelyezi az antennafejet a konzolba, majd rögzítse a falhoz a mellékelt csavarok és tiplik segítségével. Itt fenn kell tartani a tiszta, 100°-os kilátást az égboltra. Felszerelhető tetőkinyúlás nélküli falakra, erkélyekre, kerti fészerekre stb.

Jellemzők és előnyök
Biztos konzol
  • Az RTK antenna szilárdan és biztonságosan rögzíthető a külső falakra a konzol és a mellékelt négy csavar és tiplik segítségével.
Rugalmas rögzítés
  • A fali tartó számos lehetőséget kínál falra, erkélyre, kerti fészerre stb.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,4
Csomagolási súly (kg) 0,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 205 x 175 x 95