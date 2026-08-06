WD 4-6 Lapos-redős szűrő (renovation) KFI 4440
Speciális lapos-redős szűrő a tartós szívóteljesítményért. A finom por felújítások során történő porszívózására alkalmas. Kärcher nedves és száraz porszívókhoz való (WD 4 - 6).
A Renovation KFI 4440 speciális lapos redős szűrő ideális finom és durva szennyeződések, valamint folyadékok felszívására. Különösen alkalmas a felújítási munkák során és elektromos szerszámok használata közben keletkező finom por felszívására. A poliészter anyag nedvességállóvá teszi a szűrőt. A tapadásmentes bevonat hatékonyan megakadályozza a szűrő eltömődését, és biztosítja a tartós szívóteljesítményt és az optimális porszűrést használat közben. A szabadalmaztatott szűrődobozban található lapos redős szűrő rendkívül egyszerűen és gyorsan cserélhető – anélkül, hogy érintkezésbe kerülne a szennyeződéssel: egyszerűen nyissa ki a szűrődobozt, cserélje ki a szűrőt, csukja be a szűrődobozt, és kész. Kifejezetten a Kärcher Home & Garden WD 4–7, KWD 4–6 és MV 4–6 nedves-száraz porszívókhoz fejlesztették ki.
Jellemzők és előnyök
Poliészter szűrőanyag tapadásmentes bevonattal
- A tartós szívóerő és optimális porszűrés használat közben.
- A megszakítás nélküli munkához.
- Nedvességálló és tartós.
Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika
- Száraz-nedves porszívózáshoz további szűrőcsere nélkül
- A lapos redős szűrő cseréje másodpercek alatt elvégezhető a szűrődoboz kiszedésével - szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
Alkalmas Kärcher WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6 nedves és száraz porszívókhoz
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|163 x 104 x 50
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Finom por
- Finom szennyeződés
- Durva szennyeződés
- Folyadékok
- Műhely
- Felújítás