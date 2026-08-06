A Renovation KFI 4440 speciális lapos redős szűrő ideális finom és durva szennyeződések, valamint folyadékok felszívására. Különösen alkalmas a felújítási munkák során és elektromos szerszámok használata közben keletkező finom por felszívására. A poliészter anyag nedvességállóvá teszi a szűrőt. A tapadásmentes bevonat hatékonyan megakadályozza a szűrő eltömődését, és biztosítja a tartós szívóteljesítményt és az optimális porszűrést használat közben. A szabadalmaztatott szűrődobozban található lapos redős szűrő rendkívül egyszerűen és gyorsan cserélhető – anélkül, hogy érintkezésbe kerülne a szennyeződéssel: egyszerűen nyissa ki a szűrődobozt, cserélje ki a szűrőt, csukja be a szűrődobozt, és kész. Kifejezetten a Kärcher Home & Garden WD 4–7, KWD 4–6 és MV 4–6 nedves-száraz porszívókhoz fejlesztették ki.