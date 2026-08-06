WD 4-6 Lapos-redős szűrő (renovation) KFI 4440

Speciális lapos-redős szűrő a tartós szívóteljesítményért. A finom por felújítások során történő porszívózására alkalmas. Kärcher nedves és száraz porszívókhoz való (WD 4 - 6).

A Renovation KFI 4440 speciális lapos redős szűrő ideális finom és durva szennyeződések, valamint folyadékok felszívására. Különösen alkalmas a felújítási munkák során és elektromos szerszámok használata közben keletkező finom por felszívására. A poliészter anyag nedvességállóvá teszi a szűrőt. A tapadásmentes bevonat hatékonyan megakadályozza a szűrő eltömődését, és biztosítja a tartós szívóteljesítményt és az optimális porszűrést használat közben. A szabadalmaztatott szűrődobozban található lapos redős szűrő rendkívül egyszerűen és gyorsan cserélhető – anélkül, hogy érintkezésbe kerülne a szennyeződéssel: egyszerűen nyissa ki a szűrődobozt, cserélje ki a szűrőt, csukja be a szűrődobozt, és kész. Kifejezetten a Kärcher Home & Garden WD 4–7, KWD 4–6 és MV 4–6 nedves-száraz porszívókhoz fejlesztették ki.

Jellemzők és előnyök
Poliészter szűrőanyag tapadásmentes bevonattal
  • A tartós szívóerő és optimális porszűrés használat közben.
  • A megszakítás nélküli munkához.
  • Nedvességálló és tartós.
Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika
  • Száraz-nedves porszívózáshoz további szűrőcsere nélkül
  • A lapos redős szűrő cseréje másodpercek alatt elvégezhető a szűrődoboz kiszedésével - szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
Alkalmas Kärcher WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6 nedves és száraz porszívókhoz
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 1
Szín Fehér
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 163 x 104 x 50
Alkalmazási területek
  • Finom por
  • Finom szennyeződés
  • Durva szennyeződés
  • Folyadékok
  • Műhely
  • Felújítás