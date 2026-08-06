Wipe
A lehető legjobb tisztítási eredmény érdekében: kiváló minőségű mikroszálas szövetkészlet kemény felületek felmosásához az RCV 2 robotporszívóval.
A készlet két törlőkendőt tartalmaz az RCV 2 robotporszívóhoz. Ha a készüléket felmosó üzemmódban üzemelteti, a kiváló minőségű mikroszálas törlőkendők optimális tisztítási eredményt biztosítanak minden kemény felületen, mint például csempe, laminált padló, fapadló, PVC vagy linóleum. A könnyű, rászáradt szennyeződéseket megbízhatóan eltávolítják, és a port nem csak felszívják, hanem fel is tartják. A megbízható tépőzáras rögzítésnek köszönhetően a törlőkendők gyorsan és egyszerűen cserélhetők.
Jellemzők és előnyök
Törlőkendő tépőzáras rögzítéssel
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|2
|Szín
|Fehér
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|275 x 113 x 3