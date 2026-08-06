A készlet két törlőkendőt tartalmaz az RCV 2 robotporszívóhoz. Ha a készüléket felmosó üzemmódban üzemelteti, a kiváló minőségű mikroszálas törlőkendők optimális tisztítási eredményt biztosítanak minden kemény felületen, mint például csempe, laminált padló, fapadló, PVC vagy linóleum. A könnyű, rászáradt szennyeződéseket megbízhatóan eltávolítják, és a port nem csak felszívják, hanem fel is tartják. A megbízható tépőzáras rögzítésnek köszönhetően a törlőkendők gyorsan és egyszerűen cserélhetők.