WR 10
Forróvizes magasnyomású mosóval kombinálva WR 10 gyomirtószárunk éppolyan gyors, mint amilyen alapos a gyomeltávolításban. 10 cm-es szórófejjel és fúvókaadapterrel.
A Kärcher forróvizes magasnyomású mosóval előállított akár 98 °C-os forró víz és 10 centiméteres szórófejű WR 10 gyomirtószárunk hatékony és hatásos gyomeltávolítást biztosít a legszűkebb helyen is. A forró víz optimális áramlásáról a beépített fúvókaadapter gondoskodik, amely ezenfelül bármelyik magasnyomású készülékünk használatát is lehetővé teszi. A gyomirtószár kompakt formatervezése és csekély súlya megkönnyíti a munkát, és gond nélkül akár hosszabb, megszakításmentes munkavégzést is megenged.
Jellemzők és előnyök
Hatékony gyomeltávolítás a gyomirtószár és a forróvizes magasnyomású tisztító optimális egymásra hangolásával
- Beépített fúvókaadapter a helyes vízmennyiségért bármilyen Kärcher forróvizes magasnyomású tisztító használata esetén.
- A legmodernebb Kärcher fűtőtechnológia gondoskodik a gyomirtáshoz szükséges optimális vízhőmérsékletről (akár 98 °C).
Kompakt gyomirtószár csekély súllyal
- A kompakt formatervezés szűk helyviszonyok közötti munkavégzést is lehetővé tesz.
- A csekély súly tehermentesíti a felhasználót és hosszabb munkavégzési intervallumokat tesz lehetővé.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Súly (kg)
|0,3
|Csomagolási súly (kg)
|0,7
Videók
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Hatékony, vegyszermentes és kényelmes gyomeltávolítás kommunális környezetben
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