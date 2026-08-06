WR 10

Forróvizes magasnyomású mosóval kombinálva WR 10 gyomirtószárunk éppolyan gyors, mint amilyen alapos a gyomeltávolításban. 10 cm-es szórófejjel és fúvókaadapterrel.

A Kärcher forróvizes magasnyomású mosóval előállított akár 98 °C-os forró víz és 10 centiméteres szórófejű WR 10 gyomirtószárunk hatékony és hatásos gyomeltávolítást biztosít a legszűkebb helyen is. A forró víz optimális áramlásáról a beépített fúvókaadapter gondoskodik, amely ezenfelül bármelyik magasnyomású készülékünk használatát is lehetővé teszi. A gyomirtószár kompakt formatervezése és csekély súlya megkönnyíti a munkát, és gond nélkül akár hosszabb, megszakításmentes munkavégzést is megenged.

Jellemzők és előnyök
Hatékony gyomeltávolítás a gyomirtószár és a forróvizes magasnyomású tisztító optimális egymásra hangolásával
  • Beépített fúvókaadapter a helyes vízmennyiségért bármilyen Kärcher forróvizes magasnyomású tisztító használata esetén.
  • A legmodernebb Kärcher fűtőtechnológia gondoskodik a gyomirtáshoz szükséges optimális vízhőmérsékletről (akár 98 °C).
Kompakt gyomirtószár csekély súllyal
  • A kompakt formatervezés szűk helyviszonyok közötti munkavégzést is lehetővé tesz.
  • A csekély súly tehermentesíti a felhasználót és hosszabb munkavégzési intervallumokat tesz lehetővé.
Specifikációk

Műszaki adatok

Csatlakozómenet EASY!Lock
Súly (kg) 0,3
Csomagolási súly (kg) 0,7

Videók

Alkalmazási területek
  • Hatékony, vegyszermentes és kényelmes gyomeltávolítás kommunális környezetben
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