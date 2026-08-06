A Kärcher forróvizes magasnyomású mosóval előállított akár 98 °C-os forró víz és 10 centiméteres szórófejű WR 10 gyomirtószárunk hatékony és hatásos gyomeltávolítást biztosít a legszűkebb helyen is. A forró víz optimális áramlásáról a beépített fúvókaadapter gondoskodik, amely ezenfelül bármelyik magasnyomású készülékünk használatát is lehetővé teszi. A gyomirtószár kompakt formatervezése és csekély súlya megkönnyíti a munkát, és gond nélkül akár hosszabb, megszakításmentes munkavégzést is megenged.