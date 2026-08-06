Ideális a gyom nagyobb felületekről, mint utakról vagy parkolókból történő eltávolításához. WR 100 gyomirtószárunk az erősségeit egy forróvizes magasnyomású mosóval együtt fejti ki leginkább. Az akár 98 °C-os optimális vízhőmérséklet a nem kívánatos gyom hatékony és nagyon kényelmes eltávolítását biztosítja. Az egyenletes vízelosztású 100 centiméter széles gyomirtószár időtakarékos munkavégzést tesz lehetővé, míg a beépített fúvókaadapter a használt forróvizes magasnyomású mosótól függetlenül mindig tökéletesen a feladatnak megfelelő vízmennyiség-szállítást biztosít. A hozzá tartozó futószerkezet érezhetően megkönnyíti a munkát, így maximális munkakényelemről gondoskodik.