WR 100

Kényelmes és gyors gyomeltávolítás: WR 100 gyomirtószár futószerkezettel, 100 cm széles fúvókagerendával és beépített fúvókaadapterrel a forróvizes magasnyomású mosóval való használathoz.

Ideális a gyom nagyobb felületekről, mint utakról vagy parkolókból történő eltávolításához. WR 100 gyomirtószárunk az erősségeit egy forróvizes magasnyomású mosóval együtt fejti ki leginkább. Az akár 98 °C-os optimális vízhőmérséklet a nem kívánatos gyom hatékony és nagyon kényelmes eltávolítását biztosítja. Az egyenletes vízelosztású 100 centiméter széles gyomirtószár időtakarékos munkavégzést tesz lehetővé, míg a beépített fúvókaadapter a használt forróvizes magasnyomású mosótól függetlenül mindig tökéletesen a feladatnak megfelelő vízmennyiség-szállítást biztosít. A hozzá tartozó futószerkezet érezhetően megkönnyíti a munkát, így maximális munkakényelemről gondoskodik.

Jellemzők és előnyök
Hatékony gyomeltávolítás a gyomirtószár és a forróvizes magasnyomású tisztító optimális egymásra hangolásával
  • Beépített fúvókaadapter a helyes vízmennyiségért bármilyen Kärcher forróvizes magasnyomású tisztító használata esetén.
  • A legmodernebb Kärcher fűtőtechnológia gondoskodik a gyomirtáshoz szükséges optimális vízhőmérsékletről (akár 98 °C).
Nagy felületek időtakarékos gyomeltávolításához
  • 100 centiméter széles fúvókagerenda egyenletes vízelosztással és jó felületi teljesítménnyel.
  • Beépített futószerkezet a maximális kényelemért munkavégzés közben.
Specifikációk

Műszaki adatok

Csatlakozómenet EASY!Lock
Súly (kg) 1,2
Csomagolási súly (kg) 2,8

Videók

Alkalmazási területek
  • Hatékony, vegyszermentes és kényelmes gyomeltávolítás kommunális környezetben
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