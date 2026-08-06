WR 100
Kényelmes és gyors gyomeltávolítás: WR 100 gyomirtószár futószerkezettel, 100 cm széles fúvókagerendával és beépített fúvókaadapterrel a forróvizes magasnyomású mosóval való használathoz.
Ideális a gyom nagyobb felületekről, mint utakról vagy parkolókból történő eltávolításához. WR 100 gyomirtószárunk az erősségeit egy forróvizes magasnyomású mosóval együtt fejti ki leginkább. Az akár 98 °C-os optimális vízhőmérséklet a nem kívánatos gyom hatékony és nagyon kényelmes eltávolítását biztosítja. Az egyenletes vízelosztású 100 centiméter széles gyomirtószár időtakarékos munkavégzést tesz lehetővé, míg a beépített fúvókaadapter a használt forróvizes magasnyomású mosótól függetlenül mindig tökéletesen a feladatnak megfelelő vízmennyiség-szállítást biztosít. A hozzá tartozó futószerkezet érezhetően megkönnyíti a munkát, így maximális munkakényelemről gondoskodik.
Jellemzők és előnyök
Hatékony gyomeltávolítás a gyomirtószár és a forróvizes magasnyomású tisztító optimális egymásra hangolásával
- Beépített fúvókaadapter a helyes vízmennyiségért bármilyen Kärcher forróvizes magasnyomású tisztító használata esetén.
- A legmodernebb Kärcher fűtőtechnológia gondoskodik a gyomirtáshoz szükséges optimális vízhőmérsékletről (akár 98 °C).
Nagy felületek időtakarékos gyomeltávolításához
- 100 centiméter széles fúvókagerenda egyenletes vízelosztással és jó felületi teljesítménnyel.
- Beépített futószerkezet a maximális kényelemért munkavégzés közben.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Súly (kg)
|1,2
|Csomagolási súly (kg)
|2,8
Videók
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Hatékony, vegyszermentes és kényelmes gyomeltávolítás kommunális környezetben
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