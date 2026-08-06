WR 20
A gyom alapos eltávolításához: WR 20 gyomirtószár forróvizes magasnyomású tisztítóval. 20 cm-es fúvókagerendával és beépített fúvókaadapterrel.
Gyors, alapos és kényelmes: WR 20 gyomirtószárunk egy Kärcher forróvizes magasnyomású mosóval fejti ki teljes hatását. A gyom hatékony eltávolításához optimális 98 °C-os vízhőmérsékletet a magasnyomású tisztító állítja elő. A beépített fúvókaadapter gondoskodik a 20 centiméter széles szár optimális forróvíz-szállításáról, így megkönnyíti a nem kívánatos gyomok tartós eltávolítását.
Jellemzők és előnyök
A magasnyomású mosóval és a gyomirtószárral végzett optimalizált munka hatékony gyomeltávolításról gondoskodik
- A beépített fúvókaadapter állandó vízátfolyást biztosít a teljes fúvókagerendán.
- A legmodernebb fűtőtechnológia gondoskodik a gyomirtáshoz szükséges optimális vízhőmérsékletről (akár 98 °C).
Gyomirtószár kompakt formatervezése
- A kompakt kivitel szűk helyeken történő munkavégzést is lehetővé tesz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Súly (kg)
|0,3
|Csomagolási súly (kg)
|0,5
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Hatékony és komfortos gyomeltávolítás
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