Gyors, alapos és kényelmes: WR 20 gyomirtószárunk egy Kärcher forróvizes magasnyomású mosóval fejti ki teljes hatását. A gyom hatékony eltávolításához optimális 98 °C-os vízhőmérsékletet a magasnyomású tisztító állítja elő. A beépített fúvókaadapter gondoskodik a 20 centiméter széles szár optimális forróvíz-szállításáról, így megkönnyíti a nem kívánatos gyomok tartós eltávolítását.