WR 20

A gyom alapos eltávolításához: WR 20 gyomirtószár forróvizes magasnyomású tisztítóval. 20 cm-es fúvókagerendával és beépített fúvókaadapterrel.

Gyors, alapos és kényelmes: WR 20 gyomirtószárunk egy Kärcher forróvizes magasnyomású mosóval fejti ki teljes hatását. A gyom hatékony eltávolításához optimális 98 °C-os vízhőmérsékletet a magasnyomású tisztító állítja elő. A beépített fúvókaadapter gondoskodik a 20 centiméter széles szár optimális forróvíz-szállításáról, így megkönnyíti a nem kívánatos gyomok tartós eltávolítását.

Jellemzők és előnyök
A magasnyomású mosóval és a gyomirtószárral végzett optimalizált munka hatékony gyomeltávolításról gondoskodik
  • A beépített fúvókaadapter állandó vízátfolyást biztosít a teljes fúvókagerendán.
  • A legmodernebb fűtőtechnológia gondoskodik a gyomirtáshoz szükséges optimális vízhőmérsékletről (akár 98 °C).
Gyomirtószár kompakt formatervezése
  • A kompakt kivitel szűk helyeken történő munkavégzést is lehetővé tesz.
Specifikációk

Műszaki adatok

Csatlakozómenet EASY!Lock
Súly (kg) 0,3
Csomagolási súly (kg) 0,5
Alkalmazási területek
  • Hatékony és komfortos gyomeltávolítás
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