Hatékony és gond nélküli gyomeltávolítás: egyszerűen csatlakoztassa a WR 50 gyomirtószárat Kärcher forróvizes magasnyomású mosójához, és távolítsa el a kellemetlen gyomot kényelmesen, alaposan és különösen tartósan is. A gyom eltávolításához optimális 98 °C-os hőmérsékletet a magasnyomású mosó állítja elő, míg a beépített fúvókaadapter az 50 cm széles fúvókagerenda optimális vízszállításáról gondoskodik. A csomagban található, szárhoz való adaptív kerékbeépítővel hosszabb munkák esetén is kényelmesen és fáradásmentesen dolgozhat.