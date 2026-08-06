WR 50

Az 50 cm széles WR 50 gyomirtószár egy forróvizes magasnyomású mosóval ideális a gyom eltávolításához. A csomagban megtalálható az adaptív futószerkezet és a beépített fúvókaadapter.

Hatékony és gond nélküli gyomeltávolítás: egyszerűen csatlakoztassa a WR 50 gyomirtószárat Kärcher forróvizes magasnyomású mosójához, és távolítsa el a kellemetlen gyomot kényelmesen, alaposan és különösen tartósan is. A gyom eltávolításához optimális 98 °C-os hőmérsékletet a magasnyomású mosó állítja elő, míg a beépített fúvókaadapter az 50 cm széles fúvókagerenda optimális vízszállításáról gondoskodik. A csomagban található, szárhoz való adaptív kerékbeépítővel hosszabb munkák esetén is kényelmesen és fáradásmentesen dolgozhat.

Jellemzők és előnyök
Csomag részét képező adaptív kerékbeépítő
  • Kényelmes és fáradásmentes munkavégzés hosszabb feladatok esetén is.
  • A padlótól tartott optimális távolság folyamatos biztosítása.
A magasnyomású mosóval és a gyomirtószárral végzett optimalizált munka hatékony gyomeltávolításról gondoskodik
  • A beépített fúvókaadapter pontos vízmennyiséget biztosít a felhasznált magasnyomású tisztítótól függően.
  • A legmodernebb fűtőtechnológia gondoskodik a gyomirtáshoz szükséges optimális vízhőmérsékletről (akár 98 °C).
Gyomirtószár kompakt formatervezése
  • A kompakt kivitel szűk helyeken történő munkavégzést is lehetővé tesz.
Specifikációk

Műszaki adatok

Csatlakozómenet EASY!Lock
Súly (kg) 2,2
Csomagolási súly (kg) 3,5
Alkalmazási területek
  • Hatékony és komfortos gyomeltávolítás
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