WR 50
Az 50 cm széles WR 50 gyomirtószár egy forróvizes magasnyomású mosóval ideális a gyom eltávolításához. A csomagban megtalálható az adaptív futószerkezet és a beépített fúvókaadapter.
Hatékony és gond nélküli gyomeltávolítás: egyszerűen csatlakoztassa a WR 50 gyomirtószárat Kärcher forróvizes magasnyomású mosójához, és távolítsa el a kellemetlen gyomot kényelmesen, alaposan és különösen tartósan is. A gyom eltávolításához optimális 98 °C-os hőmérsékletet a magasnyomású mosó állítja elő, míg a beépített fúvókaadapter az 50 cm széles fúvókagerenda optimális vízszállításáról gondoskodik. A csomagban található, szárhoz való adaptív kerékbeépítővel hosszabb munkák esetén is kényelmesen és fáradásmentesen dolgozhat.
Jellemzők és előnyök
Csomag részét képező adaptív kerékbeépítő
- Kényelmes és fáradásmentes munkavégzés hosszabb feladatok esetén is.
- A padlótól tartott optimális távolság folyamatos biztosítása.
A magasnyomású mosóval és a gyomirtószárral végzett optimalizált munka hatékony gyomeltávolításról gondoskodik
- A beépített fúvókaadapter pontos vízmennyiséget biztosít a felhasznált magasnyomású tisztítótól függően.
- A legmodernebb fűtőtechnológia gondoskodik a gyomirtáshoz szükséges optimális vízhőmérsékletről (akár 98 °C).
Gyomirtószár kompakt formatervezése
- A kompakt kivitel szűk helyeken történő munkavégzést is lehetővé tesz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Súly (kg)
|2,2
|Csomagolási súly (kg)
|3,5
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Hatékony és komfortos gyomeltávolítás
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