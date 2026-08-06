Nem szép látvány, amikor a gyomok az utakon és a falakon burjánzanak. De annál szebb, ha a nemkívánatos növényzet gyorsan és könnyedén eltávolítható - a Kärcher WRE 4 akkumulátoros és WRE 18-55 gyomirtókkal. Köszönhetően az erős motornak, a nagy sebességnek és különösen a nejlon sörteszíjnak, amely kíméletes a felületekhez, mégis nagyon hatékony. Ha a sörteszíj elhasználódik, néhány lépésben, szerszám nélkül cserélhető. És máris folytatódhat a munka: Gyorsan és alaposan távolítsa el a száraz mohát és a gyomokat olyan helyzetben, amely nem terheli meg a hátát.