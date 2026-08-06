WRE 18-55 sörteszalag (3 db)
Nejlonból készült csere sörteszíj a gyomok könnyed eltávolításához, amely a Kärcher ergonomikus WRE 18-55 és WRE 4 akkumulátoros gyomirtókhoz alkalmas.
Nem szép látvány, amikor a gyomok az utakon és a falakon burjánzanak. De annál szebb, ha a nemkívánatos növényzet gyorsan és könnyedén eltávolítható - a Kärcher WRE 4 akkumulátoros és WRE 18-55 gyomirtókkal. Köszönhetően az erős motornak, a nagy sebességnek és különösen a nejlon sörteszíjnak, amely kíméletes a felületekhez, mégis nagyon hatékony. Ha a sörteszíj elhasználódik, néhány lépésben, szerszám nélkül cserélhető. És máris folytatódhat a munka: Gyorsan és alaposan távolítsa el a száraz mohát és a gyomokat olyan helyzetben, amely nem terheli meg a hátát.
Jellemzők és előnyök
Erős nylon sörték
Szerszám nélküli kefecsere
- Egyszerűen cserélhető sörtelánc
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|antracit
|Mennyiség (Darab(ok))
|3
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|315 x 75 x 18
Alkalmazási területek
- Moha
- Gyomok