Nincs vízcsatlakozás? Semmi gond! A WT 12 literes víztartálykocsi biztosítja, hogy a víz mindig rendelkezésre álljon, bárhol is legyen szükség a tisztításra - kint az erdei parkolóban egy hegyi kerékpártúra után, vagy egyszerűen csak takarít az otthonában anélkül, hogy vízvezetékre kellene csatlakoznia. A nagy kerekekkel és kihúzható teleszkópos fogantyúval ellátott kocsi kialakítása miatt a víztartály tökéletes kiegészítője a külön vagy egybe kapható OC 6-18 akkumulátoros középnyomású mosónak. A vízkocsi kerekei kényelmessé és ergonomikussá teszi az A-ból B-be való eljutást. A víztartály otthon feltölthető, majd az autóban szállítható. A csavaros kupaknak köszönhetően nem kell aggódnia a szivárgás miatt.