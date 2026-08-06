WT 12 l víztartály
A víztartállyal és kerékkel ellátott 12 literes vizes kocsi tökéletes kiegészítője a külön vagy egyben is kapható OC 6-18 akkumulátoros középnyomású mosónak.
Nincs vízcsatlakozás? Semmi gond! A WT 12 literes víztartálykocsi biztosítja, hogy a víz mindig rendelkezésre álljon, bárhol is legyen szükség a tisztításra - kint az erdei parkolóban egy hegyi kerékpártúra után, vagy egyszerűen csak takarít az otthonában anélkül, hogy vízvezetékre kellene csatlakoznia. A nagy kerekekkel és kihúzható teleszkópos fogantyúval ellátott kocsi kialakítása miatt a víztartály tökéletes kiegészítője a külön vagy egybe kapható OC 6-18 akkumulátoros középnyomású mosónak. A vízkocsi kerekei kényelmessé és ergonomikussá teszi az A-ból B-be való eljutást. A víztartály otthon feltölthető, majd az autóban szállítható. A csavaros kupaknak köszönhetően nem kell aggódnia a szivárgás miatt.
Jellemzők és előnyök
Önellátó és mobil takarítás
- A 12 literes tartélykocsi a tisztításhoz bármikor, bárhol, akár vízcsatlakozás nélkül is.
- Egy tartálynyi víz elegendő három-öt erősen szennyezett kerékpár vagy több nagyméretű tárgy, például kerti székek és kempingszékek tisztításához.
- A víztartály otthon kényelmesen feltölthető. Szivárgásmentes kialakítás a csavaros kupaknak köszönhetően.
Könnyen hordozható nagy kerekekkel és ergonomikus fogantyúmagassággal
- A nagy kerekek segítségével biztonságosan és kényelmesen juthat el A-ból B-be, akár egyenletlen talajon és kerti utakon, vagy lépcsőkön és teraszokon.
- Az alumínium teleszkópos fogantyú kihúzható a könnyű szállításhoz, majd visszatolható a helytakarékos tárolás érdekében.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|antracit
|Súly (kg)
|3,3
|Csomagolási súly (kg)
|4,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|306 x 322 x 586