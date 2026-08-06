WV 1 gumiél 250 mm

A WV 1 ablakporszívók gumiél cseréjéhez. Csíkmentes tisztaságért minden sima felületen - csöpögés nélkül.

Az akkumulátoros ablakszívó élei gyorsan és egyszerűen cserélhetők, és mindig csíkmentes tisztaságot biztosítanak minden sima felületen - csöpögő víz nélkül.

Jellemzők és előnyök
Vékony szilikonajak
  • Csíkmentes tisztítás.
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 2
Szín fekete
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 250 x 5 x 45
Alkalmazási területek
  • Sima felületek
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Tükrök
  • Csempék
  • Zuhanykabinok/fürdőkádak
  • Konyhai munkalapok
  • Napenergia rendszerek