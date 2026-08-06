WV 1 gumiél 250 mm
A WV 1 ablakporszívók gumiél cseréjéhez. Csíkmentes tisztaságért minden sima felületen - csöpögés nélkül.
Az akkumulátoros ablakszívó élei gyorsan és egyszerűen cserélhetők, és mindig csíkmentes tisztaságot biztosítanak minden sima felületen - csöpögő víz nélkül.
Jellemzők és előnyök
Vékony szilikonajak
- Csíkmentes tisztítás.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|2
|Szín
|fekete
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|250 x 5 x 45
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Sima felületek
- Ablakok és üvegfelületek
- Tükrök
- Csempék
- Zuhanykabinok/fürdőkádak
- Konyhai munkalapok
- Napenergia rendszerek