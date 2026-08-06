WV 4-4, WV 6, WV 7 gumi él (280 mm)
Csíkok nélküli tisztításhoz: Cserélhető gumiél (280 mm) a WV 4-4, WV 6 és WV 7 vezeték nélküli ablakszívókhoz.
Egyszerűen cserélje ki a gumiél (280 mm), és a a WV 4-4, WV 6 és WV 7 akkumulátorral működtetett ablakszívó ismét csíkmentes tisztítási eredményt biztosít minden sima felületen - csepegő víz nélkül.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|2
|Szín
|sárga
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|280 x 30 x 24
Alkalmazási területek
- Sima felületek
- Ablakok és üvegfelületek
- Tükrök
- Csempék
- Zuhanykabinok/fürdőkádak
- Konyhai munkalapok
- Napenergia rendszerek