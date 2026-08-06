WV 4-4, WV 6, WV 7 gumi él (280 mm)

Csíkok nélküli tisztításhoz: Cserélhető gumiél (280 mm) a WV 4-4, WV 6 és WV 7 vezeték nélküli ablakszívókhoz.

Egyszerűen cserélje ki a gumiél (280 mm), és a a WV 4-4, WV 6 és WV 7 akkumulátorral működtetett ablakszívó ismét csíkmentes tisztítási eredményt biztosít minden sima felületen - csepegő víz nélkül.

Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 2
Szín sárga
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 280 x 30 x 24
Alkalmazási területek
  • Sima felületek
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Tükrök
  • Csempék
  • Zuhanykabinok/fürdőkádak
  • Konyhai munkalapok
  • Napenergia rendszerek