WV 4-4, WV 6, WV 7 gumiél (170 mm)
A WV 4-4, WV 6 és WV 7 akkumulátorral működtetett ablakszívó gumiéljeinek (170 mm) cseréjéhez. Csíkok nélküli tisztításhoz.
A WV 4-4, WV 6 és WV 7 akkumulátorral működtetett ablakszívó gumibélei (170 mm) gyorsan és egyszerűen cserélhetők, és minden sima felületen - csöpögő víz nélkül - mindig garantálják a csíkok nélküli tisztaságot.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|2
|Szín
|sárga
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|170 x 30 x 24
Alkalmazási területek
- Osztott ablakok
- Sima felületek
- Ablakok és üvegfelületek
- Tükrök
- Csempék
- Zuhanykabinok/fürdőkádak
- Konyhai munkalapok
- Napenergia rendszerek