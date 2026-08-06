WV 4-4, WV 6, WV 7 gumiél (170 mm)

A WV 4-4, WV 6 és WV 7 akkumulátorral működtetett ablakszívó gumiéljeinek (170 mm) cseréjéhez. Csíkok nélküli tisztításhoz.

A WV 4-4, WV 6 és WV 7 akkumulátorral működtetett ablakszívó gumibélei (170 mm) gyorsan és egyszerűen cserélhetők, és minden sima felületen - csöpögő víz nélkül - mindig garantálják a csíkok nélküli tisztaságot.

Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 2
Szín sárga
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 170 x 30 x 24
Alkalmazási területek
  • Osztott ablakok
  • Sima felületek
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Tükrök
  • Csempék
  • Zuhanykabinok/fürdőkádak
  • Konyhai munkalapok
  • Napenergia rendszerek