WV 6 keskeny szívófej

Ideális 170 mm szélességű rácsablakok tisztításához: a keskeny szívófej a WV 6-hoz kis ablakfelületekhez.

A WV 6 készülékhez való keskeny szívófej 170 mm szélességével különösen alkalmas osztott ablakokhoz és más kisebb ablakfelületekhez, melyeket a nagyobb szívófejekkel nem vagy csak nem megfelelően lehet megtisztítani.

Jellemzők és előnyök
Hosszú szilikon lapát.
  • A hosszú szilikon lapát az ablakporszívó használatát még egyszerűbbé teszi, így Ön az ablakokat a padlóig egy mozdulattal törölheti le.
Keskeny forma.
  • Alkalmas kis felületekre.
Könnyen cserélhető
  • A szívófejek könnyedén cserélhetőek.
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 1
Szín sárga
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 172 x 98 x 41
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Osztott ablakok
  • Sima felületek
  • Tükrök
  • Csempék
Tartozékok