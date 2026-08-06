WV 6 keskeny szívófej
Ideális 170 mm szélességű rácsablakok tisztításához: a keskeny szívófej a WV 6-hoz kis ablakfelületekhez.
A WV 6 készülékhez való keskeny szívófej 170 mm szélességével különösen alkalmas osztott ablakokhoz és más kisebb ablakfelületekhez, melyeket a nagyobb szívófejekkel nem vagy csak nem megfelelően lehet megtisztítani.
Jellemzők és előnyök
Hosszú szilikon lapát.
- A hosszú szilikon lapát az ablakporszívó használatát még egyszerűbbé teszi, így Ön az ablakokat a padlóig egy mozdulattal törölheti le.
Keskeny forma.
- Alkalmas kis felületekre.
Könnyen cserélhető
- A szívófejek könnyedén cserélhetőek.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szín
|sárga
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|172 x 98 x 41
Alkalmazási területek
- Osztott ablakok
- Sima felületek
- Tükrök
- Csempék