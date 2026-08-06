Y-osztó

Lehetőséget biztosít 2 szóróberendezést a készülékhez csatlakoztatni. A magasnyomású kimenetnél szerelendő.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 0,5
Kompatibilis készülékek