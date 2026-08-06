A speciálisan kialakított Y-csatlakozó lehetővé teszi 2 kis keresztmetszetű sűrített levegős tömlő csatlakoztatását közvetlenül a Kärcher innovatív Liquid-to-Pellet funkcióval rendelkező szárazjéges tisztítógépéhez. A könnyen felszerelhető tartozék a jégfúvó berendezés ellátására szolgáló sűrített levegő mennyiségének növekedését és ezáltal a tisztítási teljesítmény közvetlen növekedését eredményezi.