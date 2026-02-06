2 az 1-ben XXL kárpittisztítófej
A 2 az 1-ben XXL kárpittisztítófej könnyedén és kétszer olyan gyorsan tisztítja a közepes méretű szőnyegeket és a nagyobb méretű kárpitokat, mint egy hagyományos fúvóka.
Az innovatív Kärcher 2 az 1-ben XXL kárpittisztítófej a hosszabbító csövekkel kombinálva lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a közepes méretű szőnyegek tisztítása során nyugodt, egyenes testtartást tartsanak fenn. Magán a fogantyún használva a fúvóka kétszer olyan gyorsan tisztítja a nagyobb puha bútorokat, székeket és sok más textilfelületet, mint egy hagyományos fúvóka. Ezáltal ideális kiegészítő a szőnyegek és textilfelületek fáradságmentes, szálakig hatoló tisztításához, szinte pillanatok alatt. Alkalmas a Kärcher SE 3 Compact kárpittisztítóhoz.
Jellemzők és előnyök
Alkalmas a Kärcher SE 3 Compact permetező tisztítószerhez
Extra széles fúvóka
- Kétszer gyorsabban tisztítja a nagyobb puha bútorokat és a szőnyegeket, mint a hagyományos kárpitpermetező fúvóka.
- Az ideális tisztítási eredményért szinte pillanatok alatt.
Folyadékfelszívás funkció
- Mindenféle szőnyeg, textil és kárpitozott bútor alapos tisztításához, egészen a szálakig.
Átlátszó ellenőrzőablak
- Lehetővé teszi a tisztítási folyamat folyamatos ellenőrzését munka közben.
Bevált Kärcher spray-elszívási technológia
- Az optimális tisztítási eredmény érdekében.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szín
|fekete
|Csomagolási súly (kg)
|0,9
Alkalmazási területek
- Szőnyegek
- Kárpit