Az innovatív Kärcher 2 az 1-ben XXL kárpittisztítófej a hosszabbító csövekkel kombinálva lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a közepes méretű szőnyegek tisztítása során nyugodt, egyenes testtartást tartsanak fenn. Magán a fogantyún használva a fúvóka kétszer olyan gyorsan tisztítja a nagyobb puha bútorokat, székeket és sok más textilfelületet, mint egy hagyományos fúvóka. Ezáltal ideális kiegészítő a szőnyegek és textilfelületek fáradságmentes, szálakig hatoló tisztításához, szinte pillanatok alatt. Alkalmas a Kärcher SE 3 Compact kárpittisztítóhoz.