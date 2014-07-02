Átkapcsolható nedves- és szárazszívófej beépített parkolótámasszal
Átkapcsolható nedves- és szárazszívófej a szennyeződés tökéletes felszívásáért. Egyszerű alkalmazkodás nedves vagy száraz szennyeződéshez pedállal. Minden Kärcher Home & Garden száraz-nedves porszívóhoz.
Legyen szó száraz vagy nedves, apró vagy durva szennyeződésről, az átkapcsolható nedves- és szárazszívófej biztosítja a szennyeződés tökéletes felszívását és oldalsó görgőnek köszönhetően optimális haladást biztosít. Ezen kívül egyszerűen és gyorsan pedállal átkapcsolható a száraz vagy nedves szennyeződésnek megfelelően Praktikus parkolótámasszal a szívócső és a padlótisztító fej leállatásához a munkaközi szünetek esetén.
Jellemzők és előnyök
Optimális szennyeződésfelszívás száraz- és nedves porszívással a két beépített kefecsíknak, ill. a gumiajkaknak köszönhetően.
Kényelmes beállítás a mindenkori szennyeződésnek megfelelően praktikus lábkapcsolóval
Csekély erőfelhasználás a felszívásnál a különösen jó csúszási tulajdonságoknak köszönhetően az oldalsó görgőkkel
Parkolótámasszal a padlótisztítófej leállításához a készüléken
Alkalmas az összes Kärcher Home & Garden nedves és száraz porszívóhoz és permetező porszívóhoz
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Standard névleges átmérő (mm)
|35
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,3
|Csomagolási súly (kg)
|0,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|260 x 70 x 124
Kompatibilis készülékek
- WD 4-18 S Dual
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 P V-25/8/35 Car
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Alkalmazási területek
- A ház és a kert körüli területek
- Teraszok
- Utak
- Bejárat
- Hobbihelyiség
- Pince
- Garázs
- Műhely
- Felújítás
- Folyadékok