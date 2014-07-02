Átkapcsolható nedves- és szárazszívófej beépített parkolótámasszal

Átkapcsolható nedves- és szárazszívófej a szennyeződés tökéletes felszívásáért. Egyszerű alkalmazkodás nedves vagy száraz szennyeződéshez pedállal. Minden Kärcher Home & Garden száraz-nedves porszívóhoz.

Legyen szó száraz vagy nedves, apró vagy durva szennyeződésről, az átkapcsolható nedves- és szárazszívófej biztosítja a szennyeződés tökéletes felszívását és oldalsó görgőnek köszönhetően optimális haladást biztosít. Ezen kívül egyszerűen és gyorsan pedállal átkapcsolható a száraz vagy nedves szennyeződésnek megfelelően Praktikus parkolótámasszal a szívócső és a padlótisztító fej leállatásához a munkaközi szünetek esetén.

Jellemzők és előnyök
Optimális szennyeződésfelszívás száraz- és nedves porszívással a két beépített kefecsíknak, ill. a gumiajkaknak köszönhetően.
Kényelmes beállítás a mindenkori szennyeződésnek megfelelően praktikus lábkapcsolóval
Csekély erőfelhasználás a felszívásnál a különösen jó csúszási tulajdonságoknak köszönhetően az oldalsó görgőkkel
Parkolótámasszal a padlótisztítófej leállításához a készüléken
Alkalmas az összes Kärcher Home & Garden nedves és száraz porszívóhoz és permetező porszívóhoz
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 1
Standard névleges átmérő (mm) 35
Szín fekete
Súly (kg) 0,3
Csomagolási súly (kg) 0,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 260 x 70 x 124
Alkalmazási területek
  • A ház és a kert körüli területek
  • Teraszok
  • Utak
  • Bejárat
  • Hobbihelyiség
  • Pince
  • Garázs
  • Műhely
  • Felújítás
  • Folyadékok