Legyen szó száraz vagy nedves, apró vagy durva szennyeződésről, az átkapcsolható nedves- és szárazszívófej biztosítja a szennyeződés tökéletes felszívását és oldalsó görgőnek köszönhetően optimális haladást biztosít. Ezen kívül egyszerűen és gyorsan pedállal átkapcsolható a száraz vagy nedves szennyeződésnek megfelelően Praktikus parkolótámasszal a szívócső és a padlótisztító fej leállatásához a munkaközi szünetek esetén.