Autós tartozékkészlet
A VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily és VC 7 Cordless yourMax modellekhez tartozó autós tartozékkészlettel a járművek belsejét Ön pillanatok alatt kitisztíthatja.
A jármű belső terének optimális kitisztítása jelentősen egyszerűbb a VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily és VC 7 Cordless yourMax készülékekhez készült speciális autós tartozékkészlettel. A széles kárpitfej lehetővé teszi a kárpitok és ülések gyors és hatékony tisztítását az autón belül is. A rugalmas hosszabbító tömlő ideális a nehezen hozzáférhető helyek, mint például rések, hasadékok kitisztításához, a hosszú és rugalmas résfúvóka pedig a szűk helyeket is eléri.
Jellemzők és előnyök
Széles kárpitfej
- Nagyobb területeket is gyorsan és hatékonyan megtisztít.
Rugalmas résfúvóka
- A rugalmas résfúvóka lehetővé teszi a szűk területeken való takarítást is.
Flexibilis hosszabbító cső
- A hosszabbító tömlővel még a nehezen hozzáférhető helyek is elérhetők.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Csomagolási súly (kg)
|0,7
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- A jármű belseje
- Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
- Autósülés