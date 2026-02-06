A jármű belső terének optimális kitisztítása jelentősen egyszerűbb a VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily és VC 7 Cordless yourMax készülékekhez készült speciális autós tartozékkészlettel. A széles kárpitfej lehetővé teszi a kárpitok és ülések gyors és hatékony tisztítását az autón belül is. A rugalmas hosszabbító tömlő ideális a nehezen hozzáférhető helyek, mint például rések, hasadékok kitisztításához, a hosszú és rugalmas résfúvóka pedig a szűk helyeket is eléri.