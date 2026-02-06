Autós tartozékkészlet

A VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily és VC 7 Cordless yourMax modellekhez tartozó autós tartozékkészlettel a járművek belsejét Ön pillanatok alatt kitisztíthatja.

A jármű belső terének optimális kitisztítása jelentősen egyszerűbb a VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily és VC 7 Cordless yourMax készülékekhez készült speciális autós tartozékkészlettel. A széles kárpitfej lehetővé teszi a kárpitok és ülések gyors és hatékony tisztítását az autón belül is. A rugalmas hosszabbító tömlő ideális a nehezen hozzáférhető helyek, mint például rések, hasadékok kitisztításához, a hosszú és rugalmas résfúvóka pedig a szűk helyeket is eléri.

Jellemzők és előnyök
Széles kárpitfej
  • Nagyobb területeket is gyorsan és hatékonyan megtisztít.
Rugalmas résfúvóka
  • A rugalmas résfúvóka lehetővé teszi a szűk területeken való takarítást is.
Flexibilis hosszabbító cső
  • A hosszabbító tömlővel még a nehezen hozzáférhető helyek is elérhetők.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Csomagolási súly (kg) 0,7
Alkalmazási területek
  • A jármű belseje
  • Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
  • Autósülés