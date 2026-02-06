Autótisztítófej

Garantált a gyors, fáradságmentes porszívózás: Az autószívófejjel kényelmesen és alaposan tisztíthatja meg a textilfelületeket az autóban, illetve a ház körül is.

A praktikus autószívófejjel felszerelt száraz-nedves porszívóval gyorsan és könnyedén porszívózhat ki különféle textilfelületeket az autójában, beleértve a csomagtartót, az első autóüléseket, a hátsó autóüléseket és a lábteret is. Az autószívófej otthonában a kárpitozott felületek, a kárpitozott bútorok és a matracok kiporszívózására is alkalmas.

Jellemzők és előnyök
Optimalizált autószívófej új kialakítással a megbízható szennyeződés-eltávolítás érdekében.
Az autószívófej praktikus, tökéletesen illeszkedik a kézbe és könnyen kezelhető
Alkalmas az összes Kärcher Home & Garden nedves és száraz porszívóhoz és permetező porszívóhoz
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 1
Standard névleges átmérő (mm) NW 35
Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 258 x 105 x 40
Alkalmazási területek
  • Csomagtér
  • Autósülés
  • Hátsó ülés
  • Lábtér
  • Padlószőnyegek
  • Kárpit
  • Kárpitozott bútorok
  • Matracok