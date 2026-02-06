Autótisztítófej
Garantált a gyors, fáradságmentes porszívózás: Az autószívófejjel kényelmesen és alaposan tisztíthatja meg a textilfelületeket az autóban, illetve a ház körül is.
A praktikus autószívófejjel felszerelt száraz-nedves porszívóval gyorsan és könnyedén porszívózhat ki különféle textilfelületeket az autójában, beleértve a csomagtartót, az első autóüléseket, a hátsó autóüléseket és a lábteret is. Az autószívófej otthonában a kárpitozott felületek, a kárpitozott bútorok és a matracok kiporszívózására is alkalmas.
Jellemzők és előnyök
Optimalizált autószívófej új kialakítással a megbízható szennyeződés-eltávolítás érdekében.
Az autószívófej praktikus, tökéletesen illeszkedik a kézbe és könnyen kezelhető
Alkalmas az összes Kärcher Home & Garden nedves és száraz porszívóhoz és permetező porszívóhoz
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Standard névleges átmérő (mm)
|NW 35
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|258 x 105 x 40
Kompatibilis készülékek
- WD 4-18 S Dual
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 P V-25/8/35 Car
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Alkalmazási területek
- Csomagtér
- Autósülés
- Hátsó ülés
- Lábtér
- Padlószőnyegek
- Kárpit
- Kárpitozott bútorok
- Matracok