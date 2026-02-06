A praktikus autószívófejjel felszerelt száraz-nedves porszívóval gyorsan és könnyedén porszívózhat ki különféle textilfelületeket az autójában, beleértve a csomagtartót, az első autóüléseket, a hátsó autóüléseket és a lábteret is. Az autószívófej otthonában a kárpitozott felületek, a kárpitozott bútorok és a matracok kiporszívózására is alkalmas.