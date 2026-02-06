A mosókeféhez vásárolható puha mikroszálas anyagból készült innovatív tartozék tépőzáras rögzítéssel illeszthető a kefetárcsához, ezáltal külön kimosható mosógépben is, legfeljebb 60 °C-on. A WB 130 forgó mosókefe cserélhető Car & Bike tartozéka különösen alkalmas autók és motorkerékpárok kíméletes tisztítására.