Car & bike tartozék, cserélhető, a WB 130forgó mosókeféhez

Autók és motorkerékpárok tökéletes tisztításhoz: ez a WB 130 forgó mosókeféhez vásárolható cserélhető Car & Bike mikroszálas tartozék.

A mosókeféhez vásárolható puha mikroszálas anyagból készült innovatív tartozék tépőzáras rögzítéssel illeszthető a kefetárcsához, ezáltal külön kimosható mosógépben is, legfeljebb 60 °C-on. A WB 130 forgó mosókefe cserélhető Car & Bike tartozéka különösen alkalmas autók és motorkerékpárok kíméletes tisztítására.

Jellemzők és előnyök
Innovatív mikroszálas feltét tépőzáras rögzítéssel
Különösen kímélő tisztítás
Rendelhető tartozékok
Specifikációk

Műszaki adatok

Textil szálösszetétele 75% poliészter, 25% poliamid
Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 119 x 119 x 52
Alkalmazási területek
  • Járművek
  • Motorkerékpárok és robogók