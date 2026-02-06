Car & bike tartozék, cserélhető, a WB 130forgó mosókeféhez
Autók és motorkerékpárok tökéletes tisztításhoz: ez a WB 130 forgó mosókeféhez vásárolható cserélhető Car & Bike mikroszálas tartozék.
A mosókeféhez vásárolható puha mikroszálas anyagból készült innovatív tartozék tépőzáras rögzítéssel illeszthető a kefetárcsához, ezáltal külön kimosható mosógépben is, legfeljebb 60 °C-on. A WB 130 forgó mosókefe cserélhető Car & Bike tartozéka különösen alkalmas autók és motorkerékpárok kíméletes tisztítására.
Jellemzők és előnyök
Innovatív mikroszálas feltét tépőzáras rögzítéssel
Különösen kímélő tisztítás
Rendelhető tartozékok
Specifikációk
Műszaki adatok
|Textil szálösszetétele
|75% poliészter, 25% poliamid
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|119 x 119 x 52
Alkalmazási területek
- Járművek
- Motorkerékpárok és robogók