Crevice nozzle SE

A permet extrakciós résfúvóka lehetővé teszi a permetleszívásos tisztítást nehezen hozzáférhető helyeken, kárpitozott bútorokon és autó szűk helyein is, a tisztítószerek tartozékaként.

A praktikus permetező elszívású résfúvóka praktikus kiegészítő a nehezen elérhető helyeken és szűk résekben történő permetezéses tisztításhoz, amely alkalmas az SE 4, SE 5 és SE 6 sorozat összes Kärcher permetező elszívású tisztítójához. A kárpitozott bútorokon és az autóban a legjobb tisztítási eredmény még kényelmesebben és erőfeszítés nélkül érhető el. A keskeny fúvóka nagy nyomással mélyen a szálakba permetezi a tisztítóoldatot, és a fellazult szennyeződéssel együtt visszaszívja azt. Hatékonyan eltávolítja a szennyeződéseket és a szagokat.

Jellemzők és előnyök
Crevice nozzle SE: Alkalmas az SE 4, SE 5 és SE 6 készüléksorozat összes Kärcher spray-elszívó tisztítójához
Crevice nozzle SE: Folyadékfelszívás funkció
Flexibilis, szűk vagy nehezen hozzáférhető helyekre is befér.
Crevice nozzle SE: Bevált Kärcher spray-elszívási technológia
Az optimális tisztítási eredmény érdekében.
Specifikációk

Műszaki adatok

Standard névleges átmérő (mm) 35
Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 241 x 44 x 65
Alkalmazási területek
  • Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )