A praktikus permetező elszívású résfúvóka praktikus kiegészítő a nehezen elérhető helyeken és szűk résekben történő permetezéses tisztításhoz, amely alkalmas az SE 4, SE 5 és SE 6 sorozat összes Kärcher permetező elszívású tisztítójához. A kárpitozott bútorokon és az autóban a legjobb tisztítási eredmény még kényelmesebben és erőfeszítés nélkül érhető el. A keskeny fúvóka nagy nyomással mélyen a szálakba permetezi a tisztítóoldatot, és a fellazult szennyeződéssel együtt visszaszívja azt. Hatékonyan eltávolítja a szennyeződéseket és a szagokat.