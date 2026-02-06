Crevice nozzle SE
A permet extrakciós résfúvóka lehetővé teszi a permetleszívásos tisztítást nehezen hozzáférhető helyeken, kárpitozott bútorokon és autó szűk helyein is, a tisztítószerek tartozékaként.
A praktikus permetező elszívású résfúvóka praktikus kiegészítő a nehezen elérhető helyeken és szűk résekben történő permetezéses tisztításhoz, amely alkalmas az SE 4, SE 5 és SE 6 sorozat összes Kärcher permetező elszívású tisztítójához. A kárpitozott bútorokon és az autóban a legjobb tisztítási eredmény még kényelmesebben és erőfeszítés nélkül érhető el. A keskeny fúvóka nagy nyomással mélyen a szálakba permetezi a tisztítóoldatot, és a fellazult szennyeződéssel együtt visszaszívja azt. Hatékonyan eltávolítja a szennyeződéseket és a szagokat.
Jellemzők és előnyök
Alkalmas az SE 4, SE 5 és SE 6 készüléksorozat összes Kärcher spray-elszívó tisztítójához
Folyadékfelszívás funkcióFlexibilis, szűk vagy nehezen hozzáférhető helyekre is befér.
Bevált Kärcher spray-elszívási technológiaAz optimális tisztítási eredmény érdekében.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Standard névleges átmérő (mm)
|35
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|241 x 44 x 65
Alkalmazási területek
- Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )